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El G7 le desata las manos a Rusia
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La última cumbre del G7 sepultó definitivamente la opción de arreglar el conflicto ucraniano sobre la mesa de diálogo. El compromiso de sus líderes de darle... 20.06.2026, Sputnik Mundo
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El G7 le desata las manos a Rusia
La última cumbre del G7 sepultó definitivamente la opción de arreglar el conflicto ucraniano sobre la mesa de diálogo. El compromiso de sus líderes de darle todo a Kiev para intentar derrotar a Rusia militarmente no le deja a Moscú otra opción que vencer en el campo de batalla.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan:
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