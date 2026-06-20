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Nicaragua-Rusia: Línea Directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
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El G7 le desata las manos a Rusia
El G7 le desata las manos a Rusia
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La última cumbre del G7 sepultó definitivamente la opción de arreglar el conflicto ucraniano sobre la mesa de diálogo. El compromiso de sus líderes de darle... 20.06.2026, Sputnik Mundo
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nicaragua-rusia: línea directa
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El G7 le desata las manos a Rusia

15:00 GMT 20.06.2026
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La última cumbre del G7 sepultó definitivamente la opción de arreglar el conflicto ucraniano sobre la mesa de diálogo. El compromiso de sus líderes de darle todo a Kiev para intentar derrotar a Rusia militarmente no le deja a Moscú otra opción que vencer en el campo de batalla.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan:
00:00 Avances e introducción del programa
02:29 El G7 deja al desnudo su esencia destructiva
08:18 Occidente abandona la opción diplomática hacia Rusia
11:17 EEUU acaba capitulando frente a Irán
21:43 ¿Londres busca entregar a Kiev una bomba sucia?
27:57 La pieza angular de la cooperación ruso-nicaragüense
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