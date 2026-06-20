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El G7 le desata las manos a Rusia

El G7 le desata las manos a Rusia

Sputnik Mundo

La última cumbre del G7 sepultó definitivamente la opción de arreglar el conflicto ucraniano sobre la mesa de diálogo. El compromiso de sus líderes de darle... 20.06.2026, Sputnik Mundo

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nicaragua-rusia: línea directa

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En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan:

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