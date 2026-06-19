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Rumbo a la Final: Paraguay contra Turquía, un duelo sin historia previa
Rumbo a la Final: Paraguay contra Turquía, un duelo sin historia previa
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Paraguay y Turquía se preparan para enfrentarse en un choque que marcará su primer enfrentamiento oficial, añadiendo un ingrediente especial en un partido... 19.06.2026, Sputnik Mundo
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Rumbo a la Final: Paraguay contra Turquía, un duelo sin historia previa
Paraguay y Turquía se preparan para enfrentarse en un choque que marcará su primer enfrentamiento oficial, añadiendo un ingrediente especial en un partido clave. ¡Descubre los puntos fuertes de La Albirroja y qué debilidades de Los Sultanes podría aprovechar!
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