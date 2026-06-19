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Sputnik deportivo es el programa que te sumergirá en las últimas noticias de los deportes de la nueva era y de los de siempre. Repasaremos los eventos deportivos más importantes de todo el mundo.
https://noticiaslatam.lat/20260619/rumbo-a-la-final-brasil-contra-haiti-un-reencuentro-con-pasado-pesado-1173941719.html
Rumbo a la Final: Brasil contra Haití, un reencuentro con pasado pesado
Rumbo a la Final: Brasil contra Haití, un reencuentro con pasado pesado
Sputnik Mundo
Brasil y Haití volverán a cruzar caminos en un escenario internacional, 10 años después de la goleada brasileña por 7:1 sobre los haitianos en la fase de... 19.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-19T15:00+0000
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Noticias
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contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Rumbo a la Final: Brasil contra Haití, un reencuentro con pasado pesado
Sputnik Mundo
Rumbo a la Final: Brasil contra Haití, un reencuentro con pasado pesado
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⚽ deportes, 🟠 video, copa mundial de fútbol de 2026, brasil, видео
⚽ deportes, 🟠 video, copa mundial de fútbol de 2026, brasil, видео

Rumbo a la Final: Brasil contra Haití, un reencuentro con pasado pesado

15:00 GMT 19.06.2026
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Brasil y Haití volverán a cruzar caminos en un escenario internacional, 10 años después de la goleada brasileña por 7:1 sobre los haitianos en la fase de grupos de la Copa América Centenario de 2016, un partido que evidenció la enorme diferencia futbolística entre ambas naciones. ¿Podrá Brasil doblegar abultadamente de nuevo a Haití?
Vota en nuestra encuesta por la selección iberoamericana que crees que vaya a llegar más lejos.
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