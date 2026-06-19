https://noticiaslatam.lat/20260619/rumbo-a-la-final-brasil-contra-haiti-un-reencuentro-con-pasado-pesado-1173941719.html
Rumbo a la Final: Brasil contra Haití, un reencuentro con pasado pesado
Rumbo a la Final: Brasil contra Haití, un reencuentro con pasado pesado
Sputnik Mundo
Brasil y Haití volverán a cruzar caminos en un escenario internacional, 10 años después de la goleada brasileña por 7:1 sobre los haitianos en la fase de... 19.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-19T15:00+0000
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Rumbo a la Final: Brasil contra Haití, un reencuentro con pasado pesado
Sputnik Mundo
Rumbo a la Final: Brasil contra Haití, un reencuentro con pasado pesado
2026-06-19T15:00+0000
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⚽ deportes, 🟠 video, copa mundial de fútbol de 2026, brasil, видео
⚽ deportes, 🟠 video, copa mundial de fútbol de 2026, brasil, видео
Rumbo a la Final: Brasil contra Haití, un reencuentro con pasado pesado
Brasil y Haití volverán a cruzar caminos en un escenario internacional, 10 años después de la goleada brasileña por 7:1 sobre los haitianos en la fase de grupos de la Copa América Centenario de 2016, un partido que evidenció la enorme diferencia futbolística entre ambas naciones. ¿Podrá Brasil doblegar abultadamente de nuevo a Haití?
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