https://noticiaslatam.lat/20260618/rumbo-a-la-final-mexico-y-corea-del-sur-cara-a-cara-por-el-liderato-1173941424.html

Rumbo a la Final: México y Corea del Sur, cara a cara por el liderato

Rumbo a la Final: México y Corea del Sur, cara a cara por el liderato

Sputnik Mundo

México y Corea del Sur protagonizarán uno de los partidos más importantes de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026. Ambas escuadras saldrán a por todas... 18.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-18T17:00+0000

2026-06-18T17:00+0000

2026-06-18T17:00+0000

sputnik deportivo

⚽ deportes

🟠 video

copa mundial de fútbol de 2026

méxico

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/12/1173944988_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_6d0a83600158e4f30c8819ef65bc9d8d.png

Vota en nuestra encuesta por la selección iberoamericana que crees que vaya a llegar más lejos.

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Rumbo a la Final: México y Corea del Sur, cara a cara por el liderato Sputnik Mundo Rumbo a la Final: México y Corea del Sur, cara a cara por el liderato 2026-06-18T17:00+0000 true PT3M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚽ deportes, 🟠 video, copa mundial de fútbol de 2026, méxico, видео