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Rumbo a la Final: México y Corea del Sur, cara a cara por el liderato
Rumbo a la Final: México y Corea del Sur, cara a cara por el liderato
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México y Corea del Sur protagonizarán uno de los partidos más importantes de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026. Ambas escuadras saldrán a por todas... 18.06.2026, Sputnik Mundo
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Rumbo a la Final: México y Corea del Sur, cara a cara por el liderato
México y Corea del Sur protagonizarán uno de los partidos más importantes de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026. Ambas escuadras saldrán a por todas para afianzarse en el liderato del grupo y anticipar su clasificación. ¡Conoce qué ventajas tiene la selección azteca sobre los tigres de Asia!
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