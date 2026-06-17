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Sheinbaum deja la puerta abierta para una reunión con el rey de España
Sheinbaum deja la puerta abierta para una reunión con el rey de España
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que es posible que se reúna con Felipe VI durante la próxima visita del monarca al país latinoamericano, a... 17.06.2026, Sputnik Mundo
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Las gestiones para el posible encuentro se están realizando desde la Cancillería mexicana y, de concretarse, detalló la mandataria, se realizaría en Palacio Nacional (sede del Ejecutivo mexicano). El posible encuentro entre la presidenta de México y el rey español sería el primero tras las tensiones entre ambas naciones, surgidas durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien solicitó a la Corona de España pedir perdón por los crímenes cometidos durante la Conquista.
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Sheinbaum deja la puerta abierta para una reunión con el rey de España

00:47 GMT 17.06.2026
© AP Photo / Ginnette RiquelmeClaudia Sheinbaum, presidenta de México
Claudia Sheinbaum, presidenta de México - Sputnik Mundo, 1920, 17.06.2026
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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que es posible que se reúna con Felipe VI durante la próxima visita del monarca al país latinoamericano, a donde acudirá al partido entre España y Uruguay el próximo 26 de junio, como parte de la Copa del Mundo 2026.
Las gestiones para el posible encuentro se están realizando desde la Cancillería mexicana y, de concretarse, detalló la mandataria, se realizaría en Palacio Nacional (sede del Ejecutivo mexicano).

El posible encuentro entre la presidenta de México y el rey español sería el primero tras las tensiones entre ambas naciones, surgidas durante el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), quien solicitó a la Corona de España pedir perdón por los crímenes cometidos durante la Conquista.
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