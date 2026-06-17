https://noticiaslatam.lat/20260617/rumbo-a-la-final-un-duelo-sin-antecedentes-pondra-a-prueba-a-panama-1173915933.html
Rumbo a la Final: un duelo sin antecedentes pondrá a prueba a Panamá
Rumbo a la Final: un duelo sin antecedentes pondrá a prueba a Panamá
Sputnik Mundo
Las selecciones de Panamá y de Ghana nunca se han enfrentado oficialmente en partidos de selección absoluta. El duelo del Mundial 2026 será el primer choque... 17.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-17T13:00+0000
2026-06-17T13:00+0000
2026-06-17T13:00+0000
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Rumbo a la Final: un duelo sin antecedentes pondrá a prueba a Panamá
Sputnik Mundo
Rumbo a la Final: un duelo sin antecedentes pondrá a prueba a Panamá
2026-06-17T13:00+0000
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PT3M40S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
⚽ deportes, 🟠 video, copa mundial de fútbol de 2026, panamá, видео
⚽ deportes, 🟠 video, copa mundial de fútbol de 2026, panamá, видео
Rumbo a la Final: un duelo sin antecedentes pondrá a prueba a Panamá
Las selecciones de Panamá y de Ghana nunca se han enfrentado oficialmente en partidos de selección absoluta. El duelo del Mundial 2026 será el primer choque histórico entre ambas selecciones. Panamá buscará demostrar su madurez futbolística.
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por la selección iberoamericana que crees que vaya a llegar más lejos.