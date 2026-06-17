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Rumbo a la Final: el Mundial presenta un reto inédito para Colombia
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La Selección Colombia iniciará su camino en el Mundial 2026 enfrentando a Uzbekistán, una selección debutante en la máxima cita del fútbol que, curiosamente... 17.06.2026, Sputnik Mundo
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Rumbo a la Final: el Mundial presenta un reto inédito para Colombia

17:00 GMT 17.06.2026
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La Selección Colombia iniciará su camino en el Mundial 2026 enfrentando a Uzbekistán, una selección debutante en la máxima cita del fútbol que, curiosamente, nunca se ha medido ante el combinado cafetero en categoría absoluta. Por lo tanto, en el duelo del 17 de junio en Ciudad de México, Colombia buscará inclinar la balanza a su favor.
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