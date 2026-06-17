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El sueño americano, ¿cada vez más irrealizable? | Video
El sueño americano, ¿cada vez más irrealizable? | Video
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A menos de tres semanas de celebrar el 250 aniversario del "surgimiento" de su nación, los ciudadanos de EEUU encuestados por NBC News han perdido la confianza... 17.06.2026, Sputnik Mundo
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El sueño americano, ¿cada vez más irrealizable? | Video

04:31 GMT 17.06.2026
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La Estatua de la Libertad de EEUU - Sputnik Mundo, 1920, 17.06.2026
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A menos de tres semanas de celebrar el 250 aniversario del "surgimiento" de su nación, los ciudadanos de EEUU encuestados por NBC News han perdido la confianza en sus instituciones, no se sienten orgullosos de pertenecer a EEUU y creen que el "sueño americano" es más difícil de alcanzar.
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