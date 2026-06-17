https://noticiaslatam.lat/20260617/el-esperado-acuerdo-entre-washington-y-teheran-ya-deja-mas-dudas-que-respuestas-1173929365.html
El esperado acuerdo entre Washington y Teherán ya deja más dudas que respuestas
El esperado acuerdo entre Washington y Teherán ya deja más dudas que respuestas
Sputnik Mundo
Las exigencias de Irán no dejan duda: de ser aceptadas por EEUU, sería su capitulación. Entretanto, desde Israel ya aseguran que no cumplirán ese arreglo... 17.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-17T15:00+0000
2026-06-17T15:00+0000
2026-06-17T15:00+0000
de moscú a la habana
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Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
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El esperado acuerdo entre Washington y Teherán ya deja más dudas que respuestas
Sputnik Mundo
El esperado acuerdo entre Washington y Teherán ya deja más dudas que respuestas
2026-06-17T15:00+0000
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Sputnik Mundo
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El esperado acuerdo entre Washington y Teherán ya deja más dudas que respuestas
Las exigencias de Irán no dejan duda: de ser aceptadas por EEUU, sería su capitulación. Entretanto, desde Israel ya aseguran que no cumplirán ese arreglo, porque "no se subordinan a Estados Unidos". ¿Qué tan realista sería un acuerdo real entre las partes? Y, ¿cómo la cuestión de Irán, Ucrania y Rusia divide la cumbre del G7?
Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
00:00
Avances e introducción del programa
02:42
Acuerdo entre EEUU e Irán: ¿capitulación de Washington?
17:23
Pasos inamistosos: por qué y cuándo Rusia se desilusionó del G7
26:00
La guerra mediática entre Ucrania y Rusia en torno a la cumbre de un G7 cada vez más dividido
35:59
Las incoherencias de la retórica estadounidense sobre la economía cubana