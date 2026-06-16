https://noticiaslatam.lat/20260616/rumbo-a-la-final-argentina-a-ratificar-su-grandeza-frente-a-argelia-1173916232.html
Rumbo a la Final: Argentina a ratificar su grandeza frente a Argelia
Rumbo a la Final: Argentina a ratificar su grandeza frente a Argelia
Sputnik Mundo
Las selecciones de Argentina y Argelia se han enfrentado solo 1 vez en toda su historia, en partido amistoso. Esta será la primera ocasión que se enfrenten... 16.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-16T13:00+0000
2026-06-16T13:00+0000
2026-06-16T13:00+0000
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Rumbo a la Final: Argentina a ratificar su grandeza frente a Argelia
Sputnik Mundo
Rumbo a la Final: Argentina a ratificar su grandeza frente a Argelia
2026-06-16T13:00+0000
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PT4M12S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
⚽ deportes, 🟠 video, copa mundial de fútbol de 2026, argentina, видео
⚽ deportes, 🟠 video, copa mundial de fútbol de 2026, argentina, видео
Rumbo a la Final: Argentina a ratificar su grandeza frente a Argelia
Las selecciones de Argentina y Argelia se han enfrentado solo 1 vez en toda su historia, en partido amistoso. Esta será la primera ocasión que se enfrenten oficialmente en un Mundial. Y Argentina busca hacer sentir su corona mundialista.
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por la selección iberoamericana que crees que vaya a llegar más lejos.