Se estrella bombardero estadounidense B-52 en base aérea de California
19:38 GMT 15.06.2026 (actualizado: 19:40 GMT 15.06.2026)
© Foto : Redes socialesAccidente de bombardero estadounidense B-52.
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La aeronave se accidentó minutos después de iniciar su vuelo, de acuerdo con los primeros informes.
"Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló poco después de despegar en el aeródromo de Edwards a las 11:20 horas (18:20 GMT). Los equipos de emergencia respondieron de inmediato al lugar y la situación está en desarrollo", informó la base en X.
❗️ Se estrella bombardero estadounidense B-52 en base aérea de California, según autoridades— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) June 15, 2026
🚨🇺🇸 La aeronave se accidentó minutos después de iniciar su vuelo, de acuerdo con los primeros informes.
🗣 "Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se… pic.twitter.com/hGN2pxSoEZ
Se proporcionará más información a medida que se desarrolle la situación, añadió.
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