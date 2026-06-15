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Se estrella bombardero estadounidense B-52 en base aérea de California
Se estrella bombardero estadounidense B-52 en base aérea de California
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La aeronave se accidentó minutos después de iniciar su vuelo, de acuerdo con los primeros informes. 15.06.2026, Sputnik Mundo
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"Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló poco después de despegar en el aeródromo de Edwards a las 11:20 horas (18:20 GMT). Los equipos de emergencia respondieron de inmediato al lugar y la situación está en desarrollo", informó la base en X. Se proporcionará más información a medida que se desarrolle la situación, añadió.
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Se estrella bombardero estadounidense B-52 en base aérea de California

19:38 GMT 15.06.2026 (actualizado: 19:40 GMT 15.06.2026)
© Foto : Redes socialesAccidente de bombardero estadounidense B-52.
Accidente de bombardero estadounidense B-52. - Sputnik Mundo, 1920, 15.06.2026
© Foto : Redes sociales
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La aeronave se accidentó minutos después de iniciar su vuelo, de acuerdo con los primeros informes.
"Un bombardero B-52 Stratofortress de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló poco después de despegar en el aeródromo de Edwards a las 11:20 horas (18:20 GMT). Los equipos de emergencia respondieron de inmediato al lugar y la situación está en desarrollo", informó la base en X.
Se proporcionará más información a medida que se desarrolle la situación, añadió.
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