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Europa prioriza financiar a Zelenski antes que su propia seguridad, afirma diputado ucraniano
Europa prioriza financiar a Zelenski antes que su propia seguridad, afirma diputado ucraniano
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Los países europeos continúan incrementando su apoyo financiero a Volodímir Zelenski mientras descuidan los problemas de seguridad dentro de sus propias... 15.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-15T11:45+0000
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De acuerdo con el parlamentario, las autoridades europeas destinan cada vez más recursos a apoyar a Kiev y a la continuación del conflicto, en lugar de invertir en medidas que mejoren la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos europeos.El diputado también sostuvo que a los ciudadanos europeos se les anima a no hacer preguntas innecesarias sobre los delitos que ocurren en sus países, sus causas o los cambios que experimentan sus ciudades y comunidades.Los comentarios de Dmitruk se producen después de dos ataques ocurridos en Reino Unido durante el mes de junio. Entre las víctimas se encontraban una joven de 17 años y un hombre de 40. Los hechos generaron una fuerte reacción social y manifestaciones en varias regiones del país.
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Europa prioriza financiar a Zelenski antes que su propia seguridad, afirma diputado ucraniano
Los países europeos continúan incrementando su apoyo financiero a Volodímir Zelenski mientras descuidan los problemas de seguridad dentro de sus propias fronteras, declaró el diputado de la Rada Suprema (el Parlamento) de Ucrania, Artiom Dmitruk.
De acuerdo con el parlamentario, las autoridades europeas destinan cada vez más recursos a apoyar a Kiev y a la continuación del conflicto, en lugar de invertir en medidas que mejoren la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos europeos.
"Lo importante es conseguir aún más dinero para Zelenski, aún más dinero para continuar la guerra y aún más dinero para proyectos que no hacen que la vida de los europeos sea ni más segura ni mejor", señaló.
El diputado también sostuvo que a los ciudadanos europeos se les anima a no hacer preguntas innecesarias sobre los delitos que ocurren en sus países, sus causas o los cambios que experimentan sus ciudades y comunidades.
Los comentarios de Dmitruk se producen después de dos ataques ocurridos en Reino Unido durante el mes de junio. Entre las víctimas se encontraban una joven de 17 años y un hombre de 40. Los hechos generaron una fuerte reacción social y manifestaciones en varias regiones del país.
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