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Europa prioriza financiar a Zelenski antes que su propia seguridad, afirma diputado ucraniano

Europa prioriza financiar a Zelenski antes que su propia seguridad, afirma diputado ucraniano

Sputnik Mundo

Los países europeos continúan incrementando su apoyo financiero a Volodímir Zelenski mientras descuidan los problemas de seguridad dentro de sus propias... 15.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-15T11:45+0000

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De acuerdo con el parlamentario, las autoridades europeas destinan cada vez más recursos a apoyar a Kiev y a la continuación del conflicto, en lugar de invertir en medidas que mejoren la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos europeos.El diputado también sostuvo que a los ciudadanos europeos se les anima a no hacer preguntas innecesarias sobre los delitos que ocurren en sus países, sus causas o los cambios que experimentan sus ciudades y comunidades.Los comentarios de Dmitruk se producen después de dos ataques ocurridos en Reino Unido durante el mes de junio. Entre las víctimas se encontraban una joven de 17 años y un hombre de 40. Los hechos generaron una fuerte reacción social y manifestaciones en varias regiones del país.

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