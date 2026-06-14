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Rumbo a la Final: Ecuador confía en sus fortalezas para la victoria frente a Costa de Marfil
Rumbo a la Final: Ecuador confía en sus fortalezas para la victoria frente a Costa de Marfil
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Ecuador busca aprovechar su consolidada columna vertebral en el fútbol de élite europeo, una solidez defensiva probada en las eliminatorias de la Conmebol y... 14.06.2026, Sputnik Mundo
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Rumbo a la Final: Ecuador confía en sus fortalezas para la victoria frente a Costa de Marfil
Ecuador busca aprovechar su consolidada columna vertebral en el fútbol de élite europeo, una solidez defensiva probada en las eliminatorias de la Conmebol y una mayor adaptabilidad táctica colectiva bajo presión, y convertirlo en ventaja para lograr el triunfo frente a Costa de Marfil.
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