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Rumbo a la Final: Ecuador confía en sus fortalezas para la victoria frente a Costa de Marfil

Rumbo a la Final: Ecuador confía en sus fortalezas para la victoria frente a Costa de Marfil

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Ecuador busca aprovechar su consolidada columna vertebral en el fútbol de élite europeo, una solidez defensiva probada en las eliminatorias de la Conmebol y... 14.06.2026, Sputnik Mundo

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