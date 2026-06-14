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https://noticiaslatam.lat/20260614/diaz-canel-agradece-ayuda-humanitaria-enviada-por-colombia-a-cuba---1173887030.html
Díaz-Canel agradece ayuda humanitaria enviada por Colombia a Cuba
Díaz-Canel agradece ayuda humanitaria enviada por Colombia a Cuba
Sputnik Mundo
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció el apoyo de la nación sudamericana para la mayor de las Antillas, ello ante las tensiones con Estados... 14.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-14T00:57+0000
2026-06-14T00:57+0000
américa latina
política
gustavo petro
cuba
colombia
eeuu
miguel díaz-canel bermúdez
ayuda humanitaria
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El jefe de Estado cubano resaltó que la solidaridad "nos llega en días difíciles, causados por la criminal política de bloqueo del Gobierno de EEUU. La hermandad no se puede bloquear". Previamente, naciones como Belice y México también enviaron ayuda humanitaria al país caribeño.
cuba
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política, gustavo petro, cuba, colombia, eeuu, miguel díaz-canel bermúdez, ayuda humanitaria
política, gustavo petro, cuba, colombia, eeuu, miguel díaz-canel bermúdez, ayuda humanitaria

Díaz-Canel agradece ayuda humanitaria enviada por Colombia a Cuba

00:57 GMT 14.06.2026
© Foto : X / @DiazCanelBAyuda humanitaria de Colombia para Cuba.
Ayuda humanitaria de Colombia para Cuba. - Sputnik Mundo, 1920, 14.06.2026
© Foto : X / @DiazCanelB
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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, reconoció el apoyo de la nación sudamericana para la mayor de las Antillas, ello ante las tensiones con Estados Unidos.

"Profundo agradecimiento al presidente Gustavo Petro y al pueblo colombiano por el envío de ayuda al noble pueblo cubano", escribió en sus redes sociales.

El jefe de Estado cubano resaltó que la solidaridad "nos llega en días difíciles, causados por la criminal política de bloqueo del Gobierno de EEUU. La hermandad no se puede bloquear".
Previamente, naciones como Belice y México también enviaron ayuda humanitaria al país caribeño.
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