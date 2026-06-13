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Rusia revoluciona la lucha contra los drones enemigos

Rusia revoluciona la lucha contra los drones enemigos

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Con los avances en la lucha contra los drones presentados en la última edición del Salón Naval Militar Internacional Flota 2026, Rusia se posicionó como el... 13.06.2026, Sputnik Mundo

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nicaragua-rusia: línea directa

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En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan:

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