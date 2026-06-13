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Rusia revoluciona la lucha contra los drones enemigos
Rusia revoluciona la lucha contra los drones enemigos
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Con los avances en la lucha contra los drones presentados en la última edición del Salón Naval Militar Internacional Flota 2026, Rusia se posicionó como el... 13.06.2026, Sputnik Mundo
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En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan:
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Rusia revoluciona la lucha contra los drones enemigos
Con los avances en la lucha contra los drones presentados en la última edición del Salón Naval Militar Internacional Flota 2026, Rusia se posicionó como el indiscutible líder mundial en cuanto a desarrollar tecnologías únicas y extremadamente eficientes para combatir uno de los mayores desafíos de las guerras modernas.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan:
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