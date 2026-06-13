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Nicaragua-Rusia: Línea Directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
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Rusia revoluciona la lucha contra los drones enemigos
Rusia revoluciona la lucha contra los drones enemigos
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Con los avances en la lucha contra los drones presentados en la última edición del Salón Naval Militar Internacional Flota 2026, Rusia se posicionó como el... 13.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-13T15:00+0000
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nicaragua-rusia: línea directa
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Rusia revoluciona la lucha contra los drones enemigos

15:00 GMT 13.06.2026
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Con los avances en la lucha contra los drones presentados en la última edición del Salón Naval Militar Internacional Flota 2026, Rusia se posicionó como el indiscutible líder mundial en cuanto a desarrollar tecnologías únicas y extremadamente eficientes para combatir uno de los mayores desafíos de las guerras modernas.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan:
00:49 Avances e introducción del programa
02:43 El desastre de la sede mundialista de EEUU
12:07 Las revolucionarias tecnologías rusas contra los drones enemigos
19:46 El fracasado sueño europeo de poder contra Rusia
26:18 Nicaragua se abre a un turismo ruso a gran escala
31:40 Despedida
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