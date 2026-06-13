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Rumbo a la Final: Brasil busca mantener hegemonía frente a Marruecos
Rumbo a la Final: Brasil busca mantener hegemonía frente a Marruecos
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Las selecciones de Brasil y Marruecos se han enfrentado 3 veces. El historial favorece a la Verdeamarella con 2 victorias frente a 1 triunfo de Los Leones del... 13.06.2026, Sputnik Mundo
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Rumbo a la Final: Brasil busca mantener hegemonía frente a Marruecos
Las selecciones de Brasil y Marruecos se han enfrentado 3 veces. El historial favorece a la Verdeamarella con 2 victorias frente a 1 triunfo de Los Leones del Atlas. Brasil buscará mantener su hegemonía este 2026 y para Marruecos será su primera prueba.
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