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Rumbo a la Final: Brasil busca mantener hegemonía frente a Marruecos

Rumbo a la Final: Brasil busca mantener hegemonía frente a Marruecos

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Las selecciones de Brasil y Marruecos se han enfrentado 3 veces. El historial favorece a la Verdeamarella con 2 victorias frente a 1 triunfo de Los Leones del... 13.06.2026, Sputnik Mundo

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