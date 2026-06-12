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Rumbo a la Final: Paraguay busca romper la historia ante EEUU en 2026
Rumbo a la Final: Paraguay busca romper la historia ante EEUU en 2026
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Las selecciones de EEUU y Paraguay vuelven a cruzar sus caminos con una historia que favorece al conjunto norteamericano. Nueve duelos, cinco victorias... 12.06.2026, Sputnik Mundo
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Rumbo a la final: Paraguay busca romper la historia ante EEUU en 2026
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Rumbo a la Final: Paraguay busca romper la historia ante EEUU en 2026
Las selecciones de EEUU y Paraguay vuelven a cruzar sus caminos con una historia que favorece al conjunto norteamericano. Nueve duelos, cinco victorias estadounidenses y el recuerdo imborrable del 3:0 en Uruguay 1930 convierten este choque en una batalla cargada de orgullo y cuentas históricas.
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