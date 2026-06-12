https://noticiaslatam.lat/20260612/rumbo-a-la-final-paraguay-busca-romper-la-historia-ante-eeuu-en-2026-1173863526.html

Rumbo a la Final: Paraguay busca romper la historia ante EEUU en 2026

Rumbo a la Final: Paraguay busca romper la historia ante EEUU en 2026

Sputnik Mundo

Las selecciones de EEUU y Paraguay vuelven a cruzar sus caminos con una historia que favorece al conjunto norteamericano. Nueve duelos, cinco victorias... 12.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-12T18:00+0000

2026-06-12T18:00+0000

2026-06-12T18:00+0000

sputnik deportivo

⚽ deportes

copa mundial de fútbol de 2026

🟠 video

paraguay

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0c/1173863345_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8de788d54f18c850ccbfe897ef2920da.png

Vota en nuestra encuesta por la selección iberoamericana que crees que vaya a llegar más lejos.

paraguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Rumbo a la final: Paraguay busca romper la historia ante EEUU en 2026 Sputnik Mundo Rumbo a la final: Paraguay busca romper la historia ante EEUU en 2026 2026-06-12T18:00+0000 true PT3M00S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

⚽ deportes, copa mundial de fútbol de 2026, 🟠 video, paraguay, видео