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Putin destaca los valores más importantes para los rusos

Putin destaca los valores más importantes para los rusos

Sputnik Mundo

La unidad y el patriotismo siempre han sido los valores más importantes para los rusos, señaló el presidente ruso, Vladímir Putin, en el marco del Día de... 12.06.2026, Sputnik Mundo

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Agregó que Rusia conmemora su día nacional con orgullo por las hazañas laborales y militares de sus antepasados."¡Feliz Día de Rusia! Celebramos esta festividad con un sentimiento cálido y cordial hacia la patria, con orgullo por las grandes hazañas laborales y militares de muchas generaciones de nuestros antepasados, con respeto por los acontecimientos clave de la historia nacional y, por supuesto, con la convicción de que todas las etapas de los más de mil años de trayectoria de nuestro Estado forman parte de un todo único", expresó Putin.Con motivo del Día de Rusia, el jefe de Estado entrega tradicionalmente los títulos de Héroe del Trabajo y los premios estatales en los ámbitos de la ciencia y la tecnología, la literatura y las artes, así como en actividades humanitarias, benéficas y de defensa de los derechos humanos.El Día de Rusia es la fecha más importante para el pueblo de esa nación y se conmemora cada 12 de junio. Esto se debe a que, en esa jornada, el primer Congreso de los Diputados del Pueblo de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia (RSFSR) adoptó la Declaración de Soberanía Estatal de la RSFSR, esto en 1990.Desde aquel momento empezó la construcción de otro tipo de Estado, que difería significativamente del sistema soviético. Un año después, y en esa misma fecha, se celebraron las primeras elecciones presidenciales nacionales, directas y abiertas de la historia, las que ganó Borís Yeltsin (1991-1999).Pero, para que esta celebración tuviera ese reconocimiento, tuvieron que pasar varios años. Primero, en mayo de 1991, un decreto del Soviet Supremo de la RSFSR declaró la fecha de la Declaración de Soberanía Estatal de la Federación de Rusia —el 12 de junio— como simple día no laborable.Para junio de 1992, este día recibió por primera vez el estatus de día feriado, y dos años más tarde, mediante un decreto presidencial, el Día de la Declaración de Soberanía Estatal de Rusia fue declarado día festivo a nivel nacional.Diez años después se adoptó finalmente el nombre oficial: Día de Rusia, el que se estableció en el 12 de junio y que fue estipulado, entró en vigor el entonces nuevo Código Laboral de Rusia.

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