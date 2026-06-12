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EEUU hace el peor Mundial de la historia

EEUU hace el peor Mundial de la historia

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Si no fuera por México, la presente Copa de Fútbol sería la peor de la historia por el acoso y las discriminaciones de Washington contra los participantes del... 12.06.2026, Sputnik Mundo

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En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:

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