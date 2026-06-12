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Puentes Informativos
'Puentes Informativos' es un nuevo espacio para adentrarse en la actualidad, tanto de Eurasia como de América. Te invitamos a hacerlo cada viernes en compañía de sus conductores: Marina Aguirre, desde Caracas, y Víctor Ternovsky, desde Moscú.
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EEUU hace el peor Mundial de la historia
EEUU hace el peor Mundial de la historia
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Si no fuera por México, la presente Copa de Fútbol sería la peor de la historia por el acoso y las discriminaciones de Washington contra los participantes del... 12.06.2026, Sputnik Mundo
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EEUU hace el peor Mundial de la historia

20:00 GMT 12.06.2026
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Si no fuera por México, la presente Copa de Fútbol sería la peor de la historia por el acoso y las discriminaciones de Washington contra los participantes del sur global. Por otra parte, la actitud de EEUU vuelve a dejar en evidencia la importancia de la multipolaridad frente al abusivo monopolismo occidental que ha demostrado ser un mal absoluto.
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
00:00 Introducción del programa
01:55 Irán acabó venciendo a Trump
17:32 ¿Por qué el apoyo estadounidense no le sirvió a la derecha latinoamericana?
29:34 La práctica ayuda rusa a Cuba
40:24 La vergüenza de la sede mundialista estadounidense
51:00 Despedida
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