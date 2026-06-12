https://noticiaslatam.lat/20260612/eeuu-hace-el-peor-mundial-de-la-historia-1173866977.html
EEUU hace el peor Mundial de la historia
EEUU hace el peor Mundial de la historia
Sputnik Mundo
Si no fuera por México, la presente Copa de Fútbol sería la peor de la historia por el acoso y las discriminaciones de Washington contra los participantes del... 12.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-12T20:00+0000
2026-06-12T20:00+0000
2026-06-12T20:00+0000
puentes informativos
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0c/1173867531_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4ac8a2a59d96de47792ee4e871f54a6e.jpg
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/0c/1173867531_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_59d8815cad00fdf9ad467332ad1611a8.jpg
EEUU hace el peor Mundial de la historia
Sputnik Mundo
EEUU hace el peor Mundial de la historia
2026-06-12T20:00+0000
true
PT52M08S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
EEUU hace el peor Mundial de la historia
Si no fuera por México, la presente Copa de Fútbol sería la peor de la historia por el acoso y las discriminaciones de Washington contra los participantes del sur global. Por otra parte, la actitud de EEUU vuelve a dejar en evidencia la importancia de la multipolaridad frente al abusivo monopolismo occidental que ha demostrado ser un mal absoluto.
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
00:00 Introducción del programa
01:55 Irán acabó venciendo a Trump
17:32 ¿Por qué el apoyo estadounidense no le sirvió a la derecha latinoamericana?
29:34 La práctica ayuda rusa a Cuba
40:24 La vergüenza de la sede mundialista estadounidense