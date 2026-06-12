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Condenan al expresidente surcoreano a 30 años de prisión por ordenar incursión de drones en Pionyang
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El Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó al expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol (2022-2025), a 30 años de prisión por el envío de drones a... 12.06.2026, Sputnik Mundo
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La misma pena de 30 años de prisión fue impuesta al exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, quien ocupó el cargo entre septiembre y diciembre de 2024.Por su parte, el exjefe del Mando de Contrainteligencia de Defensa, Yeo In-hyung (2023-2025), fue condenado a 15 años de prisión. Asimismo, el excomandante de Operaciones con Drones, Kim Yong-dae, recibió una condena de tres años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena y un período de prueba de cinco años.Yoon Suk-yeol ya se encuentra cumpliendo una cadena perpetua por haber dirigido una insurrección tras la declaración de la ley marcial a finales de 2024.Según la investigación, la operación se realizó en otoño de 2024 bajo el pretexto de responder al lanzamiento por parte de Corea del Norte de globos cargados de basura hacia Corea del Sur con el fin de provocar tensiones. En octubre de ese mismo año, Pionyang acusó a Seúl de introducir drones en el espacio aéreo norcoreano y de distribuir panfletos propagandísticos sobre la capital del país.El 19 de febrero, Yoon Suk-yeol fue condenado a cadena perpetua por insurrección tras decretar la ley marcial a finales de 2024. El tribunal concluyó que conspiró con el ministro de Defensa y otros altos cargos para vulnerar la Constitución mediante una declaración ilegal de ley marcial, sin que existiera guerra ni una emergencia nacional.
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Condenan al expresidente surcoreano a 30 años de prisión por ordenar incursión de drones en Pionyang

18:31 GMT 12.06.2026
© AP Photo / Lee Jin-manEl expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol asiste a una audiencia de su juicio político en el Tribunal Constitucional de Seúl
El expresidente surcoreano Yoon Suk-yeol asiste a una audiencia de su juicio político en el Tribunal Constitucional de Seúl - Sputnik Mundo, 1920, 12.06.2026
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El Tribunal del Distrito Central de Seúl condenó al expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol (2022-2025), a 30 años de prisión por el envío de drones a Corea del Norte, según los documentos judiciales. El equipo legal del exmandatario apeló el fallo horas después de su anuncio, informa la agencia 'Yonhap'.
La misma pena de 30 años de prisión fue impuesta al exministro de Defensa, Kim Yong-hyun, quien ocupó el cargo entre septiembre y diciembre de 2024.
Por su parte, el exjefe del Mando de Contrainteligencia de Defensa, Yeo In-hyung (2023-2025), fue condenado a 15 años de prisión. Asimismo, el excomandante de Operaciones con Drones, Kim Yong-dae, recibió una condena de tres años de cárcel con suspensión de la ejecución de la pena y un período de prueba de cinco años.

"Con el fin de crear las condiciones para la imposición de la ley marcial, los acusados decidieron utilizar la táctica militar de la guerra psicológica para incitar a Corea del Norte e inducir una provocación, con el objetivo de desatar una provocación armada, como un conflicto local, o generar una situación de crisis de seguridad nacional como resultado de una mayor tensión militar", cita Yonhap al tribunal.

Kim Keon-hee, ex primera dama de Corea del Sur, esposa del expresidente destituido Yoon Suk Yeol, llega a un tribunal para asistir a una audiencia para revisar su orden de arresto solicitada por fiscales especiales, en Seúl, Corea del Sur, el 12 de agosto de 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 28.01.2026
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Condenan por corrupción a la ex primera dama de Corea del Sur
28 de enero, 08:32 GMT
Yoon Suk-yeol ya se encuentra cumpliendo una cadena perpetua por haber dirigido una insurrección tras la declaración de la ley marcial a finales de 2024.
Según la investigación, la operación se realizó en otoño de 2024 bajo el pretexto de responder al lanzamiento por parte de Corea del Norte de globos cargados de basura hacia Corea del Sur con el fin de provocar tensiones. En octubre de ese mismo año, Pionyang acusó a Seúl de introducir drones en el espacio aéreo norcoreano y de distribuir panfletos propagandísticos sobre la capital del país.

El 19 de febrero, Yoon Suk-yeol fue condenado a cadena perpetua por insurrección tras decretar la ley marcial a finales de 2024. El tribunal concluyó que conspiró con el ministro de Defensa y otros altos cargos para vulnerar la Constitución mediante una declaración ilegal de ley marcial, sin que existiera guerra ni una emergencia nacional.
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