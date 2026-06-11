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Rumbo a la Final: México abre el Mundial con revancha ante Sudáfrica

Rumbo a la Final: México abre el Mundial con revancha ante Sudáfrica

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El Mundial 2026 abrirá fuego con un duelo cargado de historia. La Selección de México frente a la Selección de Sudáfrica. El Tri domina el historial, pero el... 11.06.2026, Sputnik Mundo

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