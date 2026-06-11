En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:

Contrario a lo establecido en los documentos doctrinales de la actual Administración Trump, que incluyen los planes de establecer un control total sobre... 11.06.2026, Sputnik Mundo

Fracasa el 'Plan Trump' para América Latina

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Contrario a lo establecido en los documentos doctrinales de la actual Administración Trump, que incluyen los planes de establecer un control total sobre América Latina y el Caribe, pero contrariamente a los deseos del inquilino de la Casa Blanca, le región se sumerge cada vez más en la realidad de la multipolaridad.