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De Moscú a La Habana
'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
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¿Rusia aislada? Un centenar de países desmonta la narrativa occidental y acuden a San Petersburgo
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Acuerdos multimillonarios, un centenar de delegaciones de todo el mundo y el giro económico de Moscú a Asia y África son algunos de los resultados palpables... 10.06.2026, Sputnik Mundo
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¿Rusia aislada? Un centenar de países desmonta la narrativa occidental y acuden a San Petersburgo

15:00 GMT 10.06.2026
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Acuerdos multimillonarios, un centenar de delegaciones de todo el mundo y el giro económico de Moscú a Asia y África son algunos de los resultados palpables del Foro Económico de San Petersburgo. Esto deja entredicho el supuesto 'aislamiento' de Rusia, que se ve más como un autoaislamiento de Occidente.
Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
00:00 Avances e introducción del programa
02:54 Qué buscaban los países del sur global en el Foro Económico de San Petersburgo
10:33 Cuba y Rusia unen fuerzas en la lucha contra el cáncer
17:21 Cómo la economía de Rusia supera a la de la UE
21:01 Por qué Moscú no respondió a la 'propuesta de paz' de Zelenski
27:41 Cómo ven en Rusia la participación de la UE en el conflicto con Ucrania
35:44 Sobre el doble rasero de la FIFA y la UEFA sobre Rusia, EEUU e Israel
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