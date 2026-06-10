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¿Rusia aislada? Un centenar de países desmonta la narrativa occidental y acuden a San Petersburgo

¿Rusia aislada? Un centenar de países desmonta la narrativa occidental y acuden a San Petersburgo

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Acuerdos multimillonarios, un centenar de delegaciones de todo el mundo y el giro económico de Moscú a Asia y África son algunos de los resultados palpables... 10.06.2026, Sputnik Mundo

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de moscú a la habana

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Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:

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