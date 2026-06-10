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¿Rusia aislada? Un centenar de países desmonta la narrativa occidental y acuden a San Petersburgo
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Acuerdos multimillonarios, un centenar de delegaciones de todo el mundo y el giro económico de Moscú a Asia y África son algunos de los resultados palpables... 10.06.2026, Sputnik Mundo
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¿Rusia aislada? Un centenar de países desmonta la narrativa occidental y acuden a San Petersburgo
Acuerdos multimillonarios, un centenar de delegaciones de todo el mundo y el giro económico de Moscú a Asia y África son algunos de los resultados palpables del Foro Económico de San Petersburgo. Esto deja entredicho el supuesto 'aislamiento' de Rusia, que se ve más como un autoaislamiento de Occidente.
Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
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