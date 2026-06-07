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¿Caminas lo suficiente? La ciencia desmonta el mito sobre los 10.000 pasos diarios
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Durante años, la cifra de 10.000 pasos diarios fue presentada como la meta ideal para cuidar la salud. Sin embargo, nuevos estudios revelan que los beneficios... 07.06.2026, Sputnik Mundo
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¿Caminas lo suficiente? La ciencia desmonta el mito sobre los 10.000 pasos diarios
Durante años, la cifra de 10.000 pasos diarios fue presentada como la meta ideal para cuidar la salud. Sin embargo, nuevos estudios revelan que los beneficios cardiovasculares comienzan mucho antes, desmontando uno de los consejos más repetidos del mundo del bienestar.
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