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¿Caminas lo suficiente? La ciencia desmonta el mito sobre los 10.000 pasos diarios

¿Caminas lo suficiente? La ciencia desmonta el mito sobre los 10.000 pasos diarios

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Durante años, la cifra de 10.000 pasos diarios fue presentada como la meta ideal para cuidar la salud. Sin embargo, nuevos estudios revelan que los beneficios... 07.06.2026, Sputnik Mundo

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¿Caminas lo suficiente? La ciencia desmonta el mito sobre los 10.000 pasos diarios Sputnik Mundo ¿Caminas lo suficiente? La ciencia desmonta el mito sobre los 10.000 pasos diarios 2026-06-07T15:00+0000 true PT32M14S

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