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Conexión 360
¿Alguna vez te has preguntado cómo será el mundo dentro de 10, 20 o 100 años? En 'Conexión 360', el futuro te va a sonar emocionante como una película de ciencia ficción, ¡pero todo es real!
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¿Caminas lo suficiente? La ciencia desmonta el mito sobre los 10.000 pasos diarios
¿Caminas lo suficiente? La ciencia desmonta el mito sobre los 10.000 pasos diarios
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Durante años, la cifra de 10.000 pasos diarios fue presentada como la meta ideal para cuidar la salud. Sin embargo, nuevos estudios revelan que los beneficios... 07.06.2026, Sputnik Mundo
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¿Caminas lo suficiente? La ciencia desmonta el mito sobre los 10.000 pasos diarios

15:00 GMT 07.06.2026
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Durante años, la cifra de 10.000 pasos diarios fue presentada como la meta ideal para cuidar la salud. Sin embargo, nuevos estudios revelan que los beneficios cardiovasculares comienzan mucho antes, desmontando uno de los consejos más repetidos del mundo del bienestar.
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