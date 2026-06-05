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Latinoamérica desobedece a Trump y abraza a Rusia
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Pese a la advertencia estadounidense en contra de tener relaciones con Rusia, América Latina y el Caribe tienen una amplia y activa participación en el Foro... 05.06.2026, Sputnik Mundo
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Latinoamérica desobedece a Trump y abraza a Rusia
Pese a la advertencia estadounidense en contra de tener relaciones con Rusia, América Latina y el Caribe tienen una amplia y activa participación en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo. Llegaron al país euroasiático con una agenda pragmática, mostrando que prefieren la multipolaridad a la hegemonía unilateral occidental.
En esta edición de Puentes Informativos, una coproducción de TeleSur y Sputnik Mundo, Marina Aguirre y Víctor Ternovsky abordan:
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