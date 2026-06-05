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Así será la estrategia de salud que México aplicará para atender a turistas durante la Copa del Mundo

Así será la estrategia de salud que México aplicará para atender a turistas durante la Copa del Mundo

Sputnik Mundo

El Gobierno de México presentó una estrategia sanitaria especial para atender a los millones de turistas que visitarán el país latinoamericano durante la Copa... 05.06.2026, Sputnik Mundo

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El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que las autoridades han trabajado desde principios de año en la planeación de medidas preventivas y de atención médica para garantizar la cobertura de los visitantes durante el evento deportivo.Según explicó, la estrategia involucra a organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el IMSS-Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que operarán una red de atención no solo en las sedes mundialistas, sino en todo el territorio nacional.De acuerdo con información difundida por el diario local El Universal, las autoridades también recomendaron que los visitantes lleguen al país con sus esquemas de vacunación completos, especialmente contra el sarampión, como medida preventiva ante la concentración masiva de personas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la nación está acostumbrado a recibir millones de turistas cada mes y consideró que no existen motivos extraordinarios de preocupación sanitaria, salvo que organismos internacionales emitan alguna alerta epidemiológica específica. "Qué bueno que vengan muchísimos turistas a México y que conozcan México", expresó la mandataria.

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