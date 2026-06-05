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Así será la estrategia de salud que México aplicará para atender a turistas durante la Copa del Mundo
Así será la estrategia de salud que México aplicará para atender a turistas durante la Copa del Mundo
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El Gobierno de México presentó una estrategia sanitaria especial para atender a los millones de turistas que visitarán el país latinoamericano durante la Copa... 05.06.2026, Sputnik Mundo
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El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que las autoridades han trabajado desde principios de año en la planeación de medidas preventivas y de atención médica para garantizar la cobertura de los visitantes durante el evento deportivo.Según explicó, la estrategia involucra a organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el IMSS-Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que operarán una red de atención no solo en las sedes mundialistas, sino en todo el territorio nacional.De acuerdo con información difundida por el diario local El Universal, las autoridades también recomendaron que los visitantes lleguen al país con sus esquemas de vacunación completos, especialmente contra el sarampión, como medida preventiva ante la concentración masiva de personas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la nación está acostumbrado a recibir millones de turistas cada mes y consideró que no existen motivos extraordinarios de preocupación sanitaria, salvo que organismos internacionales emitan alguna alerta epidemiológica específica. "Qué bueno que vengan muchísimos turistas a México y que conozcan México", expresó la mandataria.
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Así será la estrategia de salud que México aplicará para atender a turistas durante la Copa del Mundo

07:50 GMT 05.06.2026
© AP Photo / Eduardo VerdugoInstituciones de salud pública en México superan objetivo de atención en 2025
Instituciones de salud pública en México superan objetivo de atención en 2025 - Sputnik Mundo, 1920, 05.06.2026
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El Gobierno de México presentó una estrategia sanitaria especial para atender a los millones de turistas que visitarán el país latinoamericano durante la Copa Mundial de Fútbol 2026, con brigadas médicas, puestos de atención permanente y una red nacional de respuesta ante emergencias.
El secretario de Salud, David Kershenobich, informó que las autoridades han trabajado desde principios de año en la planeación de medidas preventivas y de atención médica para garantizar la cobertura de los visitantes durante el evento deportivo.
"Va a haber puestos las 24 horas, los siete días de la semana durante todo el evento y habrá atención médica para cualquiera que lo requiera", afirmó el funcionario al detallar que se han contemplado distintos escenarios, desde enfermedades menores hasta emergencias y accidentes.
Titular de promoción turística de la CDMX: “Nuestra estrategia número uno descentralizar el turismo durante el mundial” - Sputnik Mundo, 1920, 01.05.2026
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"Nuestra estrategia es descentralizar el turismo durante el Mundial", dicen desde el Gobierno de la CDMX
1 de mayo, 19:31 GMT
Según explicó, la estrategia involucra a organismos como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el IMSS-Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que operarán una red de atención no solo en las sedes mundialistas, sino en todo el territorio nacional.
De acuerdo con información difundida por el diario local El Universal, las autoridades también recomendaron que los visitantes lleguen al país con sus esquemas de vacunación completos, especialmente contra el sarampión, como medida preventiva ante la concentración masiva de personas.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la nación está acostumbrado a recibir millones de turistas cada mes y consideró que no existen motivos extraordinarios de preocupación sanitaria, salvo que organismos internacionales emitan alguna alerta epidemiológica específica.
"Qué bueno que vengan muchísimos turistas a México y que conozcan México", expresó la mandataria.
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