Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Insurgentes y Tverskaya
Desde la avenida más larga de México, hasta la que lleva al Kremlin. En 'Insurgentes y Tverskaya', una producción conjunta entre Sin Línea y Sputnik, los periodistas Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky analizan y debaten sobre el acontecer mundial y local, sin filtros ni adornos.
https://noticiaslatam.lat/20260604/occidente-crea-un-descontrolado-monstruo-militar--1173736919.html
Occidente crea un descontrolado monstruo militar
Occidente crea un descontrolado monstruo militar
Sputnik Mundo
Las tecnológicas occidentales están creando un verdadero monstruo incorporando en armas una inteligencia artificial que no se subordina a la ética y la moral... 04.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-04T19:00+0000
2026-06-04T19:00+0000
insurgentes y tverskaya
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En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Occidente crea un descontrolado monstruo militar
Sputnik Mundo
Occidente crea un descontrolado monstruo militar
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1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

Occidente crea un descontrolado monstruo militar

19:00 GMT 04.06.2026
© Sputnik
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Las tecnológicas occidentales están creando un verdadero monstruo incorporando en armas una inteligencia artificial que no se subordina a la ética y la moral. Hasta ahora, la decisión final siempre la tomaban los humanos, pero ahora será la IA la que decida quién es el adversario y quién no —quién vive y quién muere.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
00:00 Presentación del programa
01:23 El papa León XIV se carga contra la militarización de IA
09:29 ¿Por qué el uso malicioso de IA amenaza a la humanidad?
11:46 Cambiaría Colombia de color político e ideológico?
19:53 La ofensiva de EEUU contra México: ¿qué está en juego?
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