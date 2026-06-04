https://noticiaslatam.lat/20260604/occidente-crea-un-descontrolado-monstruo-militar--1173736919.html
Occidente crea un descontrolado monstruo militar
Occidente crea un descontrolado monstruo militar
Sputnik Mundo
Las tecnológicas occidentales están creando un verdadero monstruo incorporando en armas una inteligencia artificial que no se subordina a la ética y la moral... 04.06.2026, Sputnik Mundo
2026-06-04T19:00+0000
2026-06-04T19:00+0000
2026-06-04T19:00+0000
insurgentes y tverskaya
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En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
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https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/06/04/1173736667_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_916ee6fa1e5d7f88bfc353b350479b3d.png
Occidente crea un descontrolado monstruo militar
Sputnik Mundo
Occidente crea un descontrolado monstruo militar
2026-06-04T19:00+0000
true
PT47M25S
Sputnik Mundo
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MIA „Rossiya Segodnya“
видео
Occidente crea un descontrolado monstruo militar
Las tecnológicas occidentales están creando un verdadero monstruo incorporando en armas una inteligencia artificial que no se subordina a la ética y la moral. Hasta ahora, la decisión final siempre la tomaban los humanos, pero ahora será la IA la que decida quién es el adversario y quién no —quién vive y quién muere.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
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Presentación del programa
01:23
El papa León XIV se carga contra la militarización de IA
09:29
¿Por qué el uso malicioso de IA amenaza a la humanidad?
11:46
Cambiaría Colombia de color político e ideológico?
19:53
La ofensiva de EEUU contra México: ¿qué está en juego?