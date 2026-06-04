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La verdad detrás de la eliminación de aranceles de Ecuador a Colombia

La verdad detrás de la eliminación de aranceles de Ecuador a Colombia

Sputnik Mundo

Colombia retirará los aranceles a Ecuador recíprocamente a lo anunciado por ese país. La decisión responde a la solicitud de la Comunidad Andina; no obstante... 04.06.2026, Sputnik Mundo

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