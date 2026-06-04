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La verdad detrás de la eliminación de aranceles de Ecuador a Colombia
La verdad detrás de la eliminación de aranceles de Ecuador a Colombia
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Colombia retirará los aranceles a Ecuador recíprocamente a lo anunciado por ese país. La decisión responde a la solicitud de la Comunidad Andina; no obstante... 04.06.2026, Sputnik Mundo
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Colombia retirará los aranceles a Ecuador recíprocamente a lo anunciado por ese país. La decisión responde a la solicitud de la Comunidad Andina; no obstante, el paso dado primeramente por Quito podría acarrear importantes consecuencias en las relaciones entre ambos países.
Ven a volar junto a nosotros Por Todo lo Alto, con Alberto García y Darío Orellana, para enterarte más en detalle acerca de:
00:00 Presentación del programa
00:00 Crónica de una medida anunciada en el ámbito arancelario
00:00 Lo que se declara vs. la verdad que llevó a una trascendental decisión
00:00 Crónicas de lo absurdo