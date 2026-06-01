Petro acusa a la oposición de compra de votos en la primera vuelta en Colombia

En el mismo mensaje, Petro sostuvo que no ha cometido delitos como afirmó el candidato Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) el 31 de mayo tras la realización de la primera vuelta electoral."Fui atacado personalmente por el candidato Abelardo y debo defenderme. No he robado un solo peso del erario ni cometido ningún delito. Se me promete la cárcel solo por mi posición política progresista en favor del pueblo", ahondó.
El presidente colombiano Gustavo Petro hizo sus acusaciones a través de un mensaje en su perfil de X, aunque no publicó pruebas de los señalamientos. Además, hizo un llamado a conformar una alianza con el fin de sumar apoyos para el candidato oficialista Iván Cepeda, de cara al balotaje.
"Sé de la cantidad de votos que compraron a manos llenas, 150.000 y 200.000 pesos (entre 40 y 54 dólares) el voto. Sé que buscan la desbandada y alistan los cuchillos y los colmillos. Sé de las debilidades de la campaña progresista", escribió.
En el mismo mensaje, Petro sostuvo que no ha cometido delitos como afirmó el candidato Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) el 31 de mayo tras la realización de la primera vuelta electoral.
"Fui atacado personalmente por el candidato Abelardo y debo defenderme. No he robado un solo peso del erario ni cometido ningún delito. Se me promete la cárcel solo por mi posición política progresista en favor del pueblo", ahondó.
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