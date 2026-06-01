https://noticiaslatam.lat/20260601/petro-acusa-a-la-oposicion-de-compra-de-votos-en-la-primera-vuelta-en-colombia-1173698511.html

Petro acusa a la oposición de compra de votos en la primera vuelta en Colombia

Petro acusa a la oposición de compra de votos en la primera vuelta en Colombia

Sputnik Mundo

El presidente colombiano Gustavo Petro hizo sus acusaciones a través de un mensaje en su perfil de X, aunque no publicó pruebas de los señalamientos. Además... 01.06.2026, Sputnik Mundo

2026-06-01T22:32+0000

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En el mismo mensaje, Petro sostuvo que no ha cometido delitos como afirmó el candidato Abelardo de la Espriella (Defensores de la Patria) el 31 de mayo tras la realización de la primera vuelta electoral."Fui atacado personalmente por el candidato Abelardo y debo defenderme. No he robado un solo peso del erario ni cometido ningún delito. Se me promete la cárcel solo por mi posición política progresista en favor del pueblo", ahondó.

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