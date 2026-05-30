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La cruel lógica occidental contra los niños rusos
La cruel lógica occidental contra los niños rusos
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La masacre de niños rusos en Starobelsk no ocurrió por error. Fue una crueldad bien planeada: no dejarle a Moscú otra opción que responder de manera brutal y... 30.05.2026, Sputnik Mundo
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En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan:
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La cruel lógica occidental contra los niños rusos
La masacre de niños rusos en Starobelsk no ocurrió por error. Fue una crueldad bien planeada: no dejarle a Moscú otra opción que responder de manera brutal y, silenciando las causas de la represalia rusa, presentarla como una agresión no provocada que exige una movilización occidental total contra el país euroasiático.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan:
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