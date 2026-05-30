Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Nicaragua-Rusia: Línea Directa
Abróchate el cinturón para un vuelo exprés sobre el Atlántico. 'Nicaragua-Rusia: Línea Directa', es una producción conjunta entre Radio Sandino y Sputnik, recorrido por la actualidad de América y Eurasia, junto a los conductores del programa: Juan Cortez, Veróniсa Lygina y Víctor Ternovsky.
https://noticiaslatam.lat/20260530/la-cruel-logica-occidental-contra-los-ninos-rusos-1173666294.html
La cruel lógica occidental contra los niños rusos
La cruel lógica occidental contra los niños rusos
Sputnik Mundo
La masacre de niños rusos en Starobelsk no ocurrió por error. Fue una crueldad bien planeada: no dejarle a Moscú otra opción que responder de manera brutal y... 30.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-30T18:00+0000
2026-05-30T18:00+0000
nicaragua-rusia: línea directa
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1e/1173666910_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c1ba4c96509ac0d521b4dedca8ffbbc8.jpg
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
La cruel lógica occidental contra los niños rusos
Sputnik Mundo
La cruel lógica occidental contra los niños rusos
2026-05-30T18:00+0000
true
PT38M38S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1e/1173666893_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_3a047dab14a7de99c6e951b6002cf627.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

La cruel lógica occidental contra los niños rusos

18:00 GMT 30.05.2026
Síguenos en
La masacre de niños rusos en Starobelsk no ocurrió por error. Fue una crueldad bien planeada: no dejarle a Moscú otra opción que responder de manera brutal y, silenciando las causas de la represalia rusa, presentarla como una agresión no provocada que exige una movilización occidental total contra el país euroasiático.
En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan:
00:00 Avances e introducción del programa
02:26 Rusia reúne a la mayoría global en el primer Foro Internacional de Seguridad
04:42 Se confirman las peores sospechas sobre la investigación biológica occidental
10:54 ¿Por qué Occidente atenta contra los niños rusos?
18:08 La prensa occidental silencia la masacre de niños rusos
22:05 ¿Por qué la ofensiva contra Cuba revela la extrema debilidad de EEUU?
29:14 La exitosa fórmula de Nicaragua para impulsar la natalidad
36:10 Despedida
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала