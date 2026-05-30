https://noticiaslatam.lat/20260530/la-cruel-logica-occidental-contra-los-ninos-rusos-1173666294.html

La cruel lógica occidental contra los niños rusos

La cruel lógica occidental contra los niños rusos

Sputnik Mundo

La masacre de niños rusos en Starobelsk no ocurrió por error. Fue una crueldad bien planeada: no dejarle a Moscú otra opción que responder de manera brutal y... 30.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-30T18:00+0000

2026-05-30T18:00+0000

2026-05-30T18:00+0000

nicaragua-rusia: línea directa

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1e/1173666910_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_c1ba4c96509ac0d521b4dedca8ffbbc8.jpg

En esta edición de Nicaragua-Rusia: Línea Directa, una coproducción entre Radio Sandino y Sputnik, Juan Cortez, Verónica Lygina y Víctor Ternovsky abordan:

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

La cruel lógica occidental contra los niños rusos Sputnik Mundo La cruel lógica occidental contra los niños rusos 2026-05-30T18:00+0000 true PT38M38S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo

видео