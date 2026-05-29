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El líder iraní afirma que EEUU busca "sembrar discordia" y "fragmentación social"
El líder iraní afirma que EEUU busca "sembrar discordia" y "fragmentación social"
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El ayatolá Mojtabá Jameneí, afirmó que Washington busca debilitar al país persa y, ante ello, llamó a preservar la unidad nacional y evitar divisiones... 29.05.2026, Sputnik Mundo
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También aseguró que la cohesión nacional es uno de los factores clave para enfrentar al "gran Satán", expresión utilizada por Teherán para referirse a EEUU. Las declaraciones ocurren mientras Irán y EEUU mantienen las negociaciones para intentar poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero y buscar la reapertura del estrecho de Ormuz.
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El líder iraní afirma que EEUU busca "sembrar discordia" y "fragmentación social"

04:15 GMT 29.05.2026
© telegram SputnikMundo / Acceder al contenido multimediaIrán tiene nuevo líder supremo: ¿Quién es Mojtaba Jameneí?
Irán tiene nuevo líder supremo: ¿Quién es Mojtaba Jameneí? - Sputnik Mundo, 1920, 29.05.2026
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El ayatolá Mojtabá Jameneí, afirmó que Washington busca debilitar al país persa y, ante ello, llamó a preservar la unidad nacional y evitar divisiones internas.
"El plan y la estratagema del enemigo consisten en sembrar la discordia y la fragmentación social con el fin de compensar sus derrotas en el campo de batalla y doblegar a la nación", afirmó Jameneí en su mensaje al Parlamento iraní.
También aseguró que la cohesión nacional es uno de los factores clave para enfrentar al "gran Satán", expresión utilizada por Teherán para referirse a EEUU.
Las declaraciones ocurren mientras Irán y EEUU mantienen las negociaciones para intentar poner fin a la guerra iniciada el 28 de febrero y buscar la reapertura del estrecho de Ormuz.
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