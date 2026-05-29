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Descubren una nueva especie de dinosaurio en Argentina

Descubren una nueva especie de dinosaurio en Argentina

Sputnik Mundo

Los restos fósiles estaban en la provincia de Santa Cruz. Los científicos de Argentina y Japón estiman que vivió en el sur de la Patagonia hace aproximadamente... 29.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-29T16:03+0000

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Era un dinosaurio de tamaño mediano, comparable a un ñandú grande actual, con una masa estimada en unos 27 kg y que se alimentaba de peces.Se nombró a la nueva especie Kank australis. La palabra kank proviene de la mitología del pueblo tehuelche, y significa ñandú anciano, que dio origen a la constelación Choiols, conocida como la Cruz del Sur. Australis significa del sur y se refiere a la latitud en la que se hizo el descubrimiento.Según los expertos, el hallazgo confirma la existencia de un vínculo entre la fauna antigua de la Patagonia y la Antártida, donde los investigadores ya habían registrado rastros de representantes de la familia Unenlagia.

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