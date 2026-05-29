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Descubren una nueva especie de dinosaurio en Argentina
Descubren una nueva especie de dinosaurio en Argentina
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Los restos fósiles estaban en la provincia de Santa Cruz. Los científicos de Argentina y Japón estiman que vivió en el sur de la Patagonia hace aproximadamente... 29.05.2026, Sputnik Mundo
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Era un dinosaurio de tamaño mediano, comparable a un ñandú grande actual, con una masa estimada en unos 27 kg y que se alimentaba de peces.Se nombró a la nueva especie Kank australis. La palabra kank proviene de la mitología del pueblo tehuelche, y significa ñandú anciano, que dio origen a la constelación Choiols, conocida como la Cruz del Sur. Australis significa del sur y se refiere a la latitud en la que se hizo el descubrimiento.Según los expertos, el hallazgo confirma la existencia de un vínculo entre la fauna antigua de la Patagonia y la Antártida, donde los investigadores ya habían registrado rastros de representantes de la familia Unenlagia.
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Descubren una nueva especie de dinosaurio en Argentina

16:03 GMT 29.05.2026
© Foto : Gabriel Díaz Yantén'Kank australis'
'Kank australis' - Sputnik Mundo, 1920, 29.05.2026
© Foto : Gabriel Díaz Yantén
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Los restos fósiles estaban en la provincia de Santa Cruz. Los científicos de Argentina y Japón estiman que vivió en el sur de la Patagonia hace aproximadamente 70 millones de años, según informa 'Journal of Vertebrate Paleontology'.
Era un dinosaurio de tamaño mediano, comparable a un ñandú grande actual, con una masa estimada en unos 27 kg y que se alimentaba de peces.

"Se hallaron únicamente dientes, vértebras y falanges, pero nos muestran que este dinosaurio, así como otros unenlágidos, se diferencian claramente de raptores del hemisferio Norte, como Velociraptor, por portar dientes cónicos y con pequeñas estrías a sus lados, y por tener vértebras del cuello con particularidades únicas", cita el portal Infobae a uno de los autores del estudio, Mathias Motta.

Se nombró a la nueva especie Kank australis. La palabra kank proviene de la mitología del pueblo tehuelche, y significa ñandú anciano, que dio origen a la constelación Choiols, conocida como la Cruz del Sur. Australis significa del sur y se refiere a la latitud en la que se hizo el descubrimiento.
Según los expertos, el hallazgo confirma la existencia de un vínculo entre la fauna antigua de la Patagonia y la Antártida, donde los investigadores ya habían registrado rastros de representantes de la familia Unenlagia.
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