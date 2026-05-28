Venezuela anuncia dos comisiones para diseñar la reestructuración del Estado

El primero de ellos es la Comisión para la reestructuración y reingeniería del Gobierno, que será encabezada por el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, y el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez. El segundo es la Comisión para la Gestión Eficiente, cuya titular será la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira.
La presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez, dio a conocer los dos grupos que llevarán a cabo los proyectos para la nueva estructura estatal.
El primero de ellos es la Comisión para la reestructuración y reingeniería del Gobierno, que será encabezada por el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, y el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez.