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Venezuela anuncia dos comisiones para diseñar la reestructuración del Estado
Venezuela anuncia dos comisiones para diseñar la reestructuración del Estado
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La presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez, dio a conocer los dos grupos que llevarán a cabo los proyectos para la nueva estructura... 28.05.2026, Sputnik Mundo
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El primero de ellos es la Comisión para la reestructuración y reingeniería del Gobierno, que será encabezada por el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, y el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez. El segundo es la Comisión para la Gestión Eficiente, cuya titular será la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira.
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Venezuela anuncia dos comisiones para diseñar la reestructuración del Estado

04:40 GMT 28.05.2026
© Foto : Gobierno de VenezuelaLa presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una reunión con funcionarios.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en una reunión con funcionarios. - Sputnik Mundo, 1920, 28.05.2026
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La presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez, dio a conocer los dos grupos que llevarán a cabo los proyectos para la nueva estructura estatal.
El primero de ellos es la Comisión para la reestructuración y reingeniería del Gobierno, que será encabezada por el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, y el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez.
Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela - Sputnik Mundo, 1920, 30.04.2026
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Venezuela da un giro en su política exterior regional en búsqueda de un "nuevo espacio de cooperación"
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El segundo es la Comisión para la Gestión Eficiente, cuya titular será la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira.
"Ambos presentarán un informe conclusivo en un plazo de 90 días para avanzar hacia un Estado más ágil y adaptado a las necesidades del pueblo", refirió el Gobierno venezolano en su canal de Telegram.
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