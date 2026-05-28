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Venezuela anuncia dos comisiones para diseñar la reestructuración del Estado

Venezuela anuncia dos comisiones para diseñar la reestructuración del Estado

Sputnik Mundo

La presidenta encargada del país sudamericano, Delcy Rodríguez, dio a conocer los dos grupos que llevarán a cabo los proyectos para la nueva estructura... 28.05.2026, Sputnik Mundo

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El primero de ellos es la Comisión para la reestructuración y reingeniería del Gobierno, que será encabezada por el vicepresidente sectorial para el Socialismo Social y Territorial, Héctor Rodríguez, y el vicepresidente de Planificación, Ricardo Menéndez. El segundo es la Comisión para la Gestión Eficiente, cuya titular será la ministra de Economía y Finanzas, Anabel Pereira.

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