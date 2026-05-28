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Rusia y Kazajistán adoptan una declaración con "siete pilares" de amistad

Rusia y Kazajistán adoptan una declaración con "siete pilares" de amistad

Sputnik Mundo

En el marco de la visita de Estado del presidente ruso, Vladímir Putin, a Astaná, se adopta una declaración conjunta sobre los siete pilares de la amistad y la... 28.05.2026, Sputnik Mundo

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El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, detalló los contenidos de la declaración, que no solo se enfoca en los gobiernos, sino también en la dimensión humana:Asimismo, Putin informó que ambos países han preparado un amplio paquete de acuerdos de cooperación y recordó que Astaná sigue siendo uno de los principales socios comerciales de Moscú.La visita de Estado del mandatario ruso a Kazajistán tiene lugar del 27 al 29 de mayo. Putin también participará en los actos que se celebrarán en el marco de la reunión del Consejo Económico Superior de Eurasia en Astaná.

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