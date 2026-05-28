Rusia y Kazajistán adoptan una declaración con "siete pilares" de amistad
© Sputnik / Sergey Bobylev / Acceder al contenido multimediaKasim-Yomart Tokáyev y Vladímir Putin en Astaná
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En el marco de la visita de Estado del presidente ruso, Vladímir Putin, a Astaná, se adopta una declaración conjunta sobre los siete pilares de la amistad y la buena vecindad entre los pueblos de Rusia y Kazajistán. El anuncio se produce en un contexto de creciente integración euroasiática y consolidación de la cooperación bilateral.
"Estamos a punto de adoptar una importante declaración conjunta —usted la mencionó— sobre los siete pilares de la amistad y la buena vecindad entre los pueblos de Rusia y Kazajstán", expresó Putin durante la reunión con su homólogo Kasim-Yomart Tokáyev.
El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, detalló los contenidos de la declaración, que no solo se enfoca en los gobiernos, sino también en la dimensión humana:
1.Historia común y su interpretación objetiva en un espíritu de amistad y buen vecindario.
2.Esfuerzos conjuntos para desarrollar la integración euroasiática y crear un espacio de cooperación, seguridad y diálogo en la región.
3.Frontera común como espacio de buen vecindario.
4.Cooperación económica.
5.Diversidad lingüística y cultural como patrimonio común, los valores tradicionales y la cercanía civilizatoria.
6.Juventud, intercambios educativos y cooperación en el deporte.
7.Visión compartida del futuro.
Asimismo, Putin informó que ambos países han preparado un amplio paquete de acuerdos de cooperación y recordó que Astaná sigue siendo uno de los principales socios comerciales de Moscú.
La visita de Estado del mandatario ruso a Kazajistán tiene lugar del 27 al 29 de mayo. Putin también participará en los actos que se celebrarán en el marco de la reunión del Consejo Económico Superior de Eurasia en Astaná.
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