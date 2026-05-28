https://noticiaslatam.lat/20260528/la-mayoria-global-se-levanta-contra-el-neocolonialismo-occidental-1173633030.html
La mayoría global se levanta contra el neocolonialismo occidental
La mayoría global se levanta contra el neocolonialismo occidental
Sputnik Mundo
Unas 140 delegaciones de más de 120 países —entre ellas todos los miembros de los BRICS, de la Organización de la Cooperación de Shanghái y de la Asociación de... 28.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-28T19:00+0000
2026-05-28T19:00+0000
2026-05-28T19:00+0000
insurgentes y tverskaya
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1c/1173633767_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_2f6c6def269542a9f7125aa3e6ae19f7.png
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/1c/1173633767_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_8b219c7ae82a8b36841c15e013871d56.png
La mayoría global se levanta contra el neocolonialismo occidental
Sputnik Mundo
La mayoría global se levanta contra el neocolonialismo occidental
2026-05-28T19:00+0000
true
PT43M03S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
La mayoría global se levanta contra el neocolonialismo occidental
Unas 140 delegaciones de más de 120 países —entre ellas todos los miembros de los BRICS, de la Organización de la Cooperación de Shanghái y de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático— se reunieron esta semana en Moscú en el primer Foro Internacional de Seguridad, para consolidar un frente común en la formación de un mundo multipolar.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
00:00
Presentación del programa
01:23
Rusia celebra el primer Foro Internacional de Seguridad
09:29
El belicismo estadounidense: ¿manotazos de ahogado?
11:46
El colonialismo occidental, más vivo que nunca
19:53
Los aliados de Kiev justifican la masacre de 21 niños rusos
33:59
Bolivia se levanta contra Rodrigo Paz