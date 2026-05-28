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Kiev no quiere la paz por miedo a enfrentar las consecuencias de su aventura antirrusa, asegura el secretario del Consejo de Seguridad ruso

Kiev no quiere la paz por miedo a enfrentar las consecuencias de su aventura antirrusa, asegura el secretario del Consejo de Seguridad ruso

Sputnik Mundo

La iniciativa de paz ruso-estadounidense sobre Ucrania se está estancando, sobre todo debido a la total falta de voluntad política de Kiev para alcanzar la paz... 28.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-28T07:50+0000

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"La iniciativa de paz ruso-estadounidense, lamentablemente, se encuentra estancada. El principal obstáculo para su puesta en práctica sigue siendo la total falta de voluntad política del régimen de Kiev para alcanzar la paz y su constante afán de escalada", declaró Shoigú en una reunión informal de secretarios de los consejos de seguridad en el marco de la CEI, celebrada durante el I Foro Internacional de Seguridad.Ucrania no quiere la paz porque tendría que responder por las consecuencias de su aventura antirrusa, incluida la crisis demográfica en Ucrania, afirmó Shoigú al detallar las cifras concretas."En 1991, en Ucrania vivían 52 millones de personas. Hoy quedan, según estimaciones optimistas, entre 25 y 27 millones, y según estimaciones realistas, 20 millones. Más de un tercio son jubilados. La definición más suave para todo esto es crisis demográfica", aseguró Shoigú.Además, el presupuesto de Ucrania depende exclusivamente de la ayuda de Occidente y "nadie concederá fondos sin una guerra", añadió.Señaló que el año pasado el déficit de la balanza comercial de Ucrania ascendió a casi 45 000 millones de dólares, y en el primer trimestre de 2026, a más de 13 000 millones de dólares.

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