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Los robots rusos Impuls demuestran su eficacia en combate | Video

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Sputnik Mundo

Los robots terrestres universales Impuls se utilizan en la zona de la operación especial y han demostrado su eficacia en combate, informó la corporación... 27.05.2026, Sputnik Mundo

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"En la actualidad, se utilizan varias versiones de estos sistemas para llevar a cabo misiones especiales y de combate", informó.En el frente se utilizan robots de apoyo de fuego Impuls BM-A, en los que se instalan módulos especiales con lanzagranadas automáticos AGS-30 o AGS-17, así como robots logísticos Impuls-M.En su versión de transporte, son capaces de desplazar un obús D-30 de más de tres toneladas, explicó un militar ruso encargado de manejo del robot Impuls.Señaló que los robots Impuls demuestran una buena eficacia tanto en tareas de combate como de transporte. Además, según el militar, estos sistemas destacan por su resistencia en condiciones de combate, ya que soportan el impacto de fragmentos de minas antipersona y disparos tangenciales de armas automáticas.Al mismo tiempo los robots Impuls pueden operar a decenas de kilómetros del centro de control gracias al uso de drones repetidores."Los sistemas pueden controlarse tanto a través de un canal de radio como mediante fibra óptica. El alcance del control puede ampliarse mediante un repetidor instalado en cualquier tipo de dron. En estas condiciones, los drones terrestres pueden operar a decenas de kilómetros del centro de control", se indica en el comunicado.Además, los robots pueden realizar tareas de forma totalmente autónoma: desplazarse por los puntos marcados en un mapa electrónico y controlar su posición mediante un software especial. Este modo se activa cuando se pierde la comunicación por radio con el operador, por ejemplo, cuando un dron terrestre se adentra en un relieve del terreno y desaparece del campo de visión directo.

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