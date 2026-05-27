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Cuba y Ucrania: lo que la narrativa occidental evita reconocer en público

Cuba y Ucrania: lo que la narrativa occidental evita reconocer en público

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Pese a que Rubio intenta convencer al mundo de lo contrario, lo cierto es que el sistema cubano sobrevive a una presión externa sin precedentes. Analizamos el... 27.05.2026, Sputnik Mundo

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de moscú a la habana

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Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:

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