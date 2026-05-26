Un terremoto de 6,9 remece el norte chileno; descartan riesgo de tsunami
© Foto : Portal web del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de ChileSimulacro de sismo en Chile
© Foto : Portal web del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres de Chile
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Un sismo de magnitud 6,9 sacudió el norte de Chile, con epicentro cerca de la ciudad de Calama, informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred).
De acuerdo con el Centro Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se registró a las 17:52 hora local (21:52 GMT), a una profundidad de 114 kilómetros, y fue percibido en las regiones de Arica, Tarapacá, Antofagasta y Atacama.
🇨🇱🚨 Un terremoto de 6,9 remece el norte chileno; descartan riesgo de tsunami— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) May 25, 2026
🫨 Un sismo de magnitud 6,9 sacudió el norte de Chile, con epicentro cerca de la ciudad de Calama, informó el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (Senapred).
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Minutos después del terremoto se reportaron dos réplicas de magnitud 4,3 y 4,0. El Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami en las costas chilenas.
8 de febrero, 22:09 GMT
Las autoridades iniciaron un monitoreo para evaluar posibles daños en infraestructura, afectaciones a servicios básicos y personas lesionadas. El sismo también se sintió en el sur de Perú, según reportó el Instituto Nacional de Defensa Civil.
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