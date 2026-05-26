https://noticiaslatam.lat/20260526/detienen-en-mexico-al-sobrino-de-joaquin-chapo-guzman-1173612373.html
Detienen en México al sobrino de Joaquín 'Chapo' Guzmán
Detienen en México al sobrino de Joaquín 'Chapo' Guzmán
Sputnik Mundo
Autoridades federales detuvieron en Nogales, Sonora (norte), a Isaí "N", identificado como sobrino de Joaquín "El Chapo" Guzmán y presunto coordinador... 26.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-26T22:24+0000
2026-05-26T22:24+0000
2026-05-26T22:24+0000
américa latina
sociedad
seguridad
joaquín el 'chapo' guzmán
omar garcía harfuch
sinaloa
méxico
sonora
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/14/1161251870_106:440:2965:2048_1920x0_80_0_0_50723e544ea177b955f0a1aa4e366d1c.jpg
El sujeto contaba con una orden de aprehensión con fines de extradición por delincuencia organizada y delitos contra la salud, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.La captura se realizó tras trabajos de inteligencia militar y vigilancias estratégicas encabezadas por la Secretaría de la Defensa de México.La detención ocurre días después de que el Departamento del Tesoro de EEUU sancionara a 11 mexicanos y dos entidades por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa y el tráfico de fentanilo.
https://noticiaslatam.lat/20251203/1169053891.html
sinaloa
méxico
sonora
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/02/14/1161251870_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b0c42d85065f3c75e8b7137dae87fa28.jpg
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sociedad, seguridad, joaquín el 'chapo' guzmán, omar garcía harfuch, sinaloa, méxico, sonora
sociedad, seguridad, joaquín el 'chapo' guzmán, omar garcía harfuch, sinaloa, méxico, sonora
Detienen en México al sobrino de Joaquín 'Chapo' Guzmán
Autoridades federales detuvieron en Nogales, Sonora (norte), a Isaí "N", identificado como sobrino de Joaquín "El Chapo" Guzmán y presunto coordinador logístico del cártel de Sinaloa.
El sujeto contaba con una orden de aprehensión con fines de extradición por
delincuencia organizada y delitos contra la salud, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
3 de diciembre 2025, 02:51 GMT
La captura se realizó tras trabajos de inteligencia militar y vigilancias estratégicas encabezadas por la Secretaría de la Defensa de México.
La detención ocurre días después de que el Departamento del Tesoro de EEUU sancionara a 11 mexicanos y dos entidades por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa y el tráfico de fentanilo.
No te pierdas las noticias más importantes
Suscríbete a nuestros canales de Telegram a través de
estos enlaces.
Ya que la aplicación Sputnik está bloqueada en el extranjero, en
este enlace puedes descargarla e instalarla en tu dispositivo móvil (¡solo para Android!).
También tenemos una cuenta
en la red social rusa VK. Expandir Minimizar