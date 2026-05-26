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Detienen en México al sobrino de Joaquín 'Chapo' Guzmán
Detienen en México al sobrino de Joaquín 'Chapo' Guzmán
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Autoridades federales detuvieron en Nogales, Sonora (norte), a Isaí "N", identificado como sobrino de Joaquín "El Chapo" Guzmán y presunto coordinador... 26.05.2026, Sputnik Mundo
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El sujeto contaba con una orden de aprehensión con fines de extradición por delincuencia organizada y delitos contra la salud, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.La captura se realizó tras trabajos de inteligencia militar y vigilancias estratégicas encabezadas por la Secretaría de la Defensa de México.La detención ocurre días después de que el Departamento del Tesoro de EEUU sancionara a 11 mexicanos y dos entidades por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa y el tráfico de fentanilo.
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Detienen en México al sobrino de Joaquín 'Chapo' Guzmán

22:24 GMT 26.05.2026
© AP Photo / Fernando LlanoMéxico ha emprendido diversas campañas para combatir al narcotráfico.
México ha emprendido diversas campañas para combatir al narcotráfico. - Sputnik Mundo, 1920, 26.05.2026
© AP Photo / Fernando Llano
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Autoridades federales detuvieron en Nogales, Sonora (norte), a Isaí "N", identificado como sobrino de Joaquín "El Chapo" Guzmán y presunto coordinador logístico del cártel de Sinaloa.
El sujeto contaba con una orden de aprehensión con fines de extradición por delincuencia organizada y delitos contra la salud, informó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
‍‍ Departamento de Justicia de EEUU celebra que hijo del 'Chapo' se haya declarado culpable - Sputnik Mundo, 1920, 03.12.2025
‍‍ Departamento de Justicia de EEUU celebra que hijo del 'Chapo' se haya declarado culpable
3 de diciembre 2025, 02:51 GMT
La captura se realizó tras trabajos de inteligencia militar y vigilancias estratégicas encabezadas por la Secretaría de la Defensa de México.

La detención ocurre días después de que el Departamento del Tesoro de EEUU sancionara a 11 mexicanos y dos entidades por presuntos vínculos con el cártel de Sinaloa y el tráfico de fentanilo.
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