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Si fracasa el acuerdo entre EEUU e Irán "será 100% culpa" del país persa: Rubio
Si fracasa el acuerdo entre EEUU e Irán "será 100% culpa" del país persa: Rubio
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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que su país prefiere una solución negociada con Irán, pero culpó de antemano a dicha nación de... 25.05.2026, Sputnik Mundo
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Al ser cuestionado sobre si Washington podría reanudar la operación Furia Épica, Rubio afirmó que el presidente estadounidense "haría lo que fuera necesario" para garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear.Esta declaración se produce en medio de las continuas tensiones tras la agresión estadounidense-israelí contra Irán y la campaña de presión de Washington en el estrecho de Ormuz.
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Si fracasa el acuerdo entre EEUU e Irán "será 100% culpa" del país persa: Rubio

04:37 GMT 25.05.2026
© AP Photo / Jonathan ErnstEl secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio - Sputnik Mundo, 1920, 25.05.2026
© AP Photo / Jonathan Ernst
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El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que su país prefiere una solución negociada con Irán, pero culpó de antemano a dicha nación de cualquier fracaso del acuerdo.
"No será culpa de Estados Unidos ni de nuestros aliados en el Golfo. Será 100% culpa de Irán", declaró en entrevista con India Today.
Al ser cuestionado sobre si Washington podría reanudar la operación Furia Épica, Rubio afirmó que el presidente estadounidense "haría lo que fuera necesario" para garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear.
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Esta declaración se produce en medio de las continuas tensiones tras la agresión estadounidense-israelí contra Irán y la campaña de presión de Washington en el estrecho de Ormuz.
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