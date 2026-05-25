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Si fracasa el acuerdo entre EEUU e Irán "será 100% culpa" del país persa: Rubio

Si fracasa el acuerdo entre EEUU e Irán "será 100% culpa" del país persa: Rubio

Sputnik Mundo

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, declaró que su país prefiere una solución negociada con Irán, pero culpó de antemano a dicha nación de... 25.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-25T04:37+0000

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Al ser cuestionado sobre si Washington podría reanudar la operación Furia Épica, Rubio afirmó que el presidente estadounidense "haría lo que fuera necesario" para garantizar que Irán nunca obtenga un arma nuclear.Esta declaración se produce en medio de las continuas tensiones tras la agresión estadounidense-israelí contra Irán y la campaña de presión de Washington en el estrecho de Ormuz.

https://noticiaslatam.lat/20260525/se-registra-nueva-caida-en-los-precios-del-petroleo-ante-indicios-de-un-acuerdo-entre-iran-y-eeuu-1173591755.html

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