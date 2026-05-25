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El ministro de Defensa de Rusia inspecciona el grupo de tropas Vostok
El ministro de Defensa de Rusia inspecciona el grupo de tropas Vostok
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El ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, visitó a las unidades que combaten en el suroeste del país con una inspección, informó el Ministerio de... 25.05.2026, Sputnik Mundo
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Durante la inspección Beloúsov escuchó los informes del mando y de los oficiales del Estado Mayor sobre el cumplimiento de las misiones de combate, reza el comunicado del ente castrense.El general de división Andréi Ivanáyev, comandante del grupo Vostok, informó al ministro de Defensa sobre la conexión de los equipos de control de los drones a las estaciones de satélite rusas. Los especialistas del grupo Vostok montaron amplificadores de señal para aumentar el radio de acción de las aeronaves no tripuladas, detalló.La lucha contra los drones se ha automatizado, lo que ha aumentado la eficacia de su interceptación, se reveló durante la inspección.Por su parte, el jefe de las fuerzas de defensa aérea Vostok, el general de división Valeri Chernish, señaló durante su informe al ministro que la información procedente de todos los radares de pequeño tamaño del grupo se procesa en un único complejo de hardware y software."Este sistema permite atacar en tiempo real los objetivos aéreos detectados por estaciones de radar de pequeño tamaño, determinar sus características y asignar a una tripulación concreta de un dron interceptor la misión de destruirlos. El software guía su aeronave no tripulada hacia el objetivo designado", explicó Chernish.El jefe del ente castrense también entregó condecoraciones a tres unidades por su heroísmo colectivo, valentía y abnegación.
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El ministro de Defensa de Rusia inspecciona el grupo de tropas Vostok

07:25 GMT 25.05.2026 (actualizado: 08:20 GMT 25.05.2026)
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Andréi Beloúsov, el ministro de Defensa de Rusia - Sputnik Mundo, 1920, 25.05.2026
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El ministro de Defensa de Rusia, Andréi Beloúsov, visitó a las unidades que combaten en el suroeste del país con una inspección, informó el Ministerio de Defensa.
Durante la inspección Beloúsov escuchó los informes del mando y de los oficiales del Estado Mayor sobre el cumplimiento de las misiones de combate, reza el comunicado del ente castrense.
El general de división Andréi Ivanáyev, comandante del grupo Vostok, informó al ministro de Defensa sobre la conexión de los equipos de control de los drones a las estaciones de satélite rusas. Los especialistas del grupo Vostok montaron amplificadores de señal para aumentar el radio de acción de las aeronaves no tripuladas, detalló.
La lucha contra los drones se ha automatizado, lo que ha aumentado la eficacia de su interceptación, se reveló durante la inspección.

"La automatización del proceso de lucha contra los drones enemigos ha permitido aumentar la eficacia en la destrucción de los drones tipo avión", se indica en el comunicado.

Por su parte, el jefe de las fuerzas de defensa aérea Vostok, el general de división Valeri Chernish, señaló durante su informe al ministro que la información procedente de todos los radares de pequeño tamaño del grupo se procesa en un único complejo de hardware y software.
"Este sistema permite atacar en tiempo real los objetivos aéreos detectados por estaciones de radar de pequeño tamaño, determinar sus características y asignar a una tripulación concreta de un dron interceptor la misión de destruirlos. El software guía su aeronave no tripulada hacia el objetivo designado", explicó Chernish.
El jefe del ente castrense también entregó condecoraciones a tres unidades por su heroísmo colectivo, valentía y abnegación.
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