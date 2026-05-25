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Díaz-Canel agradece a China el "noble gesto de solidaridad" por el envío de 15.000 toneladas de arroz

Díaz-Canel agradece a China el "noble gesto de solidaridad" por el envío de 15.000 toneladas de arroz

Sputnik Mundo

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó mediante un mensaje en redes sociales su reconocimiento a "la firme voluntad política de construir... 25.05.2026, Sputnik Mundo

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El mandatario cubano detalló además que este cargamento, que llegó al país caribeño mediante el puerto de La Habana, marca el comienzo de un nuevo donativo de 60.000 toneladas en total, las cuales llegarán gradualmente a la isla.

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