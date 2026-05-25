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Díaz-Canel agradece a China el "noble gesto de solidaridad" por el envío de 15.000 toneladas de arroz
Díaz-Canel agradece a China el "noble gesto de solidaridad" por el envío de 15.000 toneladas de arroz
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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó mediante un mensaje en redes sociales su reconocimiento a "la firme voluntad política de construir... 25.05.2026, Sputnik Mundo
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El mandatario cubano detalló además que este cargamento, que llegó al país caribeño mediante el puerto de La Habana, marca el comienzo de un nuevo donativo de 60.000 toneladas en total, las cuales llegarán gradualmente a la isla.
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Díaz-Canel agradece a China el "noble gesto de solidaridad" por el envío de 15.000 toneladas de arroz

04:40 GMT 25.05.2026 (actualizado: 04:41 GMT 25.05.2026)
© Foto : X - @PresidenciaCubaMiguel Díaz-Canel, presidente de Cuba
Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba - Sputnik Mundo, 1920, 25.05.2026
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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, expresó mediante un mensaje en redes sociales su reconocimiento a "la firme voluntad política de construir conjuntamente la comunidad de futuro compartido" por parte de China, esto tras la llegada a la mayor de las Antillas de un cargamento con 15.000 toneladas de arroz.
"Ese noble gesto de solidaridad llegará a millones de consumidores a lo largo de todas las provincias y el municipio especial Isla de la Juventud, además de a nuestras instituciones de salud y educación. Los entrañables lazos de amistad y cooperación que nos unen se fortalecen en momentos cruciales", escribió en su cuenta de X.
El mandatario cubano detalló además que este cargamento, que llegó al país caribeño mediante el puerto de La Habana, marca el comienzo de un nuevo donativo de 60.000 toneladas en total, las cuales llegarán gradualmente a la isla.
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