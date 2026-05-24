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China 'revive' una banda femenina perdida hace 1.000 años
China 'revive' una banda femenina perdida hace 1.000 años
Sputnik Mundo
Parecía una historia enterrada para siempre: una agrupación femenina desaparecida hace casi un milenio volvió a cobrar vida en China. Entre instrumentos... 24.05.2026, Sputnik Mundo
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Desde Rusia
Parecía una historia enterrada para siempre: una agrupación femenina desaparecida hace casi un milenio volvió a cobrar vida en China. Entre instrumentos ancestrales y sonidos olvidados, el pasado rompió el silencio y regresó al escenario.
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