https://noticiaslatam.lat/20260524/china-revive-una-banda-femenina-perdida-hace-1000-anos-1173578695.html

China 'revive' una banda femenina perdida hace 1.000 años

China 'revive' una banda femenina perdida hace 1.000 años

Sputnik Mundo

Parecía una historia enterrada para siempre: una agrupación femenina desaparecida hace casi un milenio volvió a cobrar vida en China. Entre instrumentos... 24.05.2026, Sputnik Mundo

2026-05-24T15:00+0000

2026-05-24T15:00+0000

2026-05-24T15:00+0000

conexión 360

https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/17/1173578820_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f3f2ba2b76062245049e57f7134e95c5.jpg

No te pierdas otras noticias importantes del mundo de la ciencia y la tecnología en Conexión 360:

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Alberto García https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166130122_156:0:556:400_100x100_80_0_0_42df9ee7639577285e73f463a5cda05b.jpg

Alberto García https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166130122_156:0:556:400_100x100_80_0_0_42df9ee7639577285e73f463a5cda05b.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

China 'revive' una banda femenina perdida hace 1.000 años Sputnik Mundo China 'revive' una banda femenina perdida hace 1.000 años 2026-05-24T15:00+0000 true PT31M53S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Alberto García https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07e9/09/04/1166130122_156:0:556:400_100x100_80_0_0_42df9ee7639577285e73f463a5cda05b.jpg

видео