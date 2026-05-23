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Detienen en el norte de México a 13 presuntos integrantes de "Los Chapitos"
Detienen en el norte de México a 13 presuntos integrantes de "Los Chapitos"
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El operativo, encabezado por elementos de la Marina, en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional, así como otras autoridades estatales y federales... 23.05.2026, Sputnik Mundo
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Dicha zona es identificada como un corredor estratégico para la movilidad del crimen organizado hacia el puerto de Mazatlán y el estado vecino de Nayarit.De acuerdo con los informes oficiales, la detención se derivó de un patrullaje de disuasión y vigilancia en el que el personal naval fue agredido con disparos de arma de fuego por civiles armados. Las fuerzas federales repelieron el ataque conforme a los protocolos de actuación vigentes, logrando someter y capturar a los 13 presuntos agresores, sin que se reportaran bajas ni heridos entre los uniformados de las instituciones de seguridad pública. Durante la intervención, las autoridades aseguraron un arsenal que incluye armas de fuego de alto poder, cargadores, cartuchos útiles, explosivos de fabricación improvisada, equipo táctico y diversos vehículos y motocicletas. Según informaron las autoridades, tanto los detenidos como el material bélico incautado fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y la determinación de su situación jurídica.
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Detienen en el norte de México a 13 presuntos integrantes de "Los Chapitos"

22:07 GMT 23.05.2026
© AP Photo / Marco UgarteAutoridades mexicanas encuentran campamentos irregulares ligados a ataque a la Guardia Nacional
Autoridades mexicanas encuentran campamentos irregulares ligados a ataque a la Guardia Nacional - Sputnik Mundo, 1920, 23.05.2026
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El operativo, encabezado por elementos de la Marina, en coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional, así como otras autoridades estatales y federales, tuvo lugar en Sinaloa, en las inmediaciones de la autopista Tepic-Mazatlán, a 15 kilómetros aproximadamente de la caseta de cobro de El Rosario.
Dicha zona es identificada como un corredor estratégico para la movilidad del crimen organizado hacia el puerto de Mazatlán y el estado vecino de Nayarit.
De acuerdo con los informes oficiales, la detención se derivó de un patrullaje de disuasión y vigilancia en el que el personal naval fue agredido con disparos de arma de fuego por civiles armados.
La CIA, la DEA y los intereses de Washington nunca dejaron de tener presencia en México - Sputnik Mundo, 1920, 19.05.2026
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"La CIA, la DEA y los intereses de Washington nunca dejaron de tener presencia en México"
19 de mayo, 19:22 GMT
Las fuerzas federales repelieron el ataque conforme a los protocolos de actuación vigentes, logrando someter y capturar a los 13 presuntos agresores, sin que se reportaran bajas ni heridos entre los uniformados de las instituciones de seguridad pública.
Durante la intervención, las autoridades aseguraron un arsenal que incluye armas de fuego de alto poder, cargadores, cartuchos útiles, explosivos de fabricación improvisada, equipo táctico y diversos vehículos y motocicletas.
Según informaron las autoridades, tanto los detenidos como el material bélico incautado fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y la determinación de su situación jurídica.
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