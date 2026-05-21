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Expansión de EEUU: Trump cambia de foco y busca en Latinoamérica el "estado N°51"
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El señalamiento de un país sudamericano como el "estado N°51" de la unión por parte del mandatario estadounidense deja en evidencia las intenciones... 21.05.2026, Sputnik Mundo
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Expansión de EEUU: Trump cambia de foco y busca en Latinoamérica el "estado N°51"
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Expansión de EEUU: Trump cambia de foco y busca en Latinoamérica el "estado N°51"
El señalamiento de un país sudamericano como el "estado N°51" de la unión por parte del mandatario estadounidense deja en evidencia las intenciones expansionistas de su Administración. El hecho suscita interrogantes respecto a una posible nueva colonización del continente.
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Introducción del programa
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La forma en que Trump quiere hacer a EEUU grande nuevamente
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La diferencia de la "influencia china" vs. la presión de la bota de EEUU
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El particular estado N.º 51 que no permitiría su anexión a la unión
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Metáforas y robos de energía eléctrica en 'Crónicas de lo absurdo'