https://noticiaslatam.lat/20260521/china-e-iran-golpean-a-las-big-tech-estadounidenses-1173535856.html
China e Irán golpean a las 'big tech' estadounidenses
China e Irán golpean a las 'big tech' estadounidenses
Sputnik Mundo
En su visita a China, Donald Trump se encontró con que el gigante asiático ya no necesita sus chips, mientras que Irán —aparte de condicionar el manejo de los... 21.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-21T19:00+0000
2026-05-21T19:00+0000
2026-05-21T19:00+0000
insurgentes y tverskaya
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/14/1173536927_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e245725ebdb8306f05d7bb15db85652.png
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/14/1173536927_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_ce3f5170a52cfe2710334615922a2486.png
China e Irán golpean a las 'big tech' estadounidenses
Sputnik Mundo
China e Irán golpean a las 'big tech' estadounidenses
2026-05-21T19:00+0000
true
PT37M07S
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
видео
China e Irán golpean a las 'big tech' estadounidenses
En su visita a China, Donald Trump se encontró con que el gigante asiático ya no necesita sus chips, mientras que Irán —aparte de condicionar el manejo de los cables occidentales que pasan por el estrecho de Ormuz— sepultó el proyecto de infraestructura de inteligencia artificial más grande de la historia lanzado por el mandatario estadounidense.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
00:00
Presentación del programa
01:28
"Fantástico" fracaso de Trump en China
09:45
Xi revela el lado desconocido de Trump
16:35
EEUU llega tarde en autorizar las exportaciones de chips a China
21:17
La fina ironía china hacia Trump
26:07
Irán encuentra el talón de Aquiles de las 'big tech' estadounidenses