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China e Irán golpean a las 'big tech' estadounidenses

China e Irán golpean a las 'big tech' estadounidenses

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En su visita a China, Donald Trump se encontró con que el gigante asiático ya no necesita sus chips, mientras que Irán —aparte de condicionar el manejo de los... 21.05.2026, Sputnik Mundo

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insurgentes y tverskaya

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En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:

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