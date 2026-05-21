Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
Insurgentes y Tverskaya
Desde la avenida más larga de México, hasta la que lleva al Kremlin. En 'Insurgentes y Tverskaya', una producción conjunta entre Sin Línea y Sputnik, los periodistas Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky analizan y debaten sobre el acontecer mundial y local, sin filtros ni adornos.
https://noticiaslatam.lat/20260521/china-e-iran-golpean-a-las-big-tech-estadounidenses-1173535856.html
China e Irán golpean a las 'big tech' estadounidenses
China e Irán golpean a las 'big tech' estadounidenses
Sputnik Mundo
En su visita a China, Donald Trump se encontró con que el gigante asiático ya no necesita sus chips, mientras que Irán —aparte de condicionar el manejo de los... 21.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-21T19:00+0000
2026-05-21T19:00+0000
insurgentes y tverskaya
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/14/1173536927_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e245725ebdb8306f05d7bb15db85652.png
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
China e Irán golpean a las 'big tech' estadounidenses
Sputnik Mundo
China e Irán golpean a las 'big tech' estadounidenses
2026-05-21T19:00+0000
true
PT37M07S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/14/1173536927_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_ce3f5170a52cfe2710334615922a2486.png
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

China e Irán golpean a las 'big tech' estadounidenses

19:00 GMT 21.05.2026
© Sputnik
Síguenos en
En su visita a China, Donald Trump se encontró con que el gigante asiático ya no necesita sus chips, mientras que Irán —aparte de condicionar el manejo de los cables occidentales que pasan por el estrecho de Ormuz— sepultó el proyecto de infraestructura de inteligencia artificial más grande de la historia lanzado por el mandatario estadounidense.
En este episodio de Insurgentes y Tverskaya, los conductores Erick Gutiérrez y Víctor Ternovsky dialogan sobre:
00:00 Presentación del programa
01:28 "Fantástico" fracaso de Trump en China
09:45 Xi revela el lado desconocido de Trump
16:35 EEUU llega tarde en autorizar las exportaciones de chips a China
21:17 La fina ironía china hacia Trump
26:07 Irán encuentra el talón de Aquiles de las 'big tech' estadounidenses
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала