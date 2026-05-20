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Trump, Xi y Putin: cómo la Doctrina Primakov determina lo que hablan los líderes mundiales
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El encuentro entre Trump y Xi dejó más mensajes implícitos que acuerdos visibles. En cambio, el diálogo con Putin, anunciado justo luego de la partida de... 20.05.2026, Sputnik Mundo
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Trump, Xi y Putin: cómo la Doctrina Primakov determina lo que hablan los líderes mundiales
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Trump, Xi y Putin: cómo la Doctrina Primakov determina lo que hablan los líderes mundiales
El encuentro entre Trump y Xi dejó más mensajes implícitos que acuerdos visibles. En cambio, el diálogo con Putin, anunciado justo luego de la partida de Trump, fue directo y revelador. Detrás de estos matices se esconde la Doctrina Primakov, la visión geopolítica que anticipó estas diferencias, el auge de los BRICS y el mundo multipolar actual.
Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
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Avances e introducción del programa
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Qué se puede leer entre líneas sobre el encuentro entre Trump y Xi
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Por qué EEUU fracasa en su intento de fragmentar a China, Rusia e Irán
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La Doctrina Primakov como primicia de la política exterior rusa de Putin