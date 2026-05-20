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Trump, Xi y Putin: cómo la Doctrina Primakov determina lo que hablan los líderes mundiales

Trump, Xi y Putin: cómo la Doctrina Primakov determina lo que hablan los líderes mundiales

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El encuentro entre Trump y Xi dejó más mensajes implícitos que acuerdos visibles. En cambio, el diálogo con Putin, anunciado justo luego de la partida de... 20.05.2026, Sputnik Mundo

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de moscú a la habana

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Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:

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Trump, Xi y Putin: cómo la Doctrina Primakov determina lo que hablan los líderes mundiales Sputnik Mundo Trump, Xi y Putin: cómo la Doctrina Primakov determina lo que hablan los líderes mundiales 2026-05-20T15:00+0000 true PT34M47S

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