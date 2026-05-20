Mundo
- Sputnik Mundo, 1920
De Moscú a La Habana
'De Moscú a La Habana', una coproducción de Cubadebate y Sputnik Mundo, te acerca de primera mano la perspectiva rusa, cubana y multipolar sobre los eventos que acaparan los titulares de los principales medios de comunicación, pero también te trae lo que no te cuentan.
https://noticiaslatam.lat/20260520/trump-xi-y-putin-como-la-doctrina-primakov-determina-lo-que-hablan-los-lideres-mundiales-1173536346.html
Trump, Xi y Putin: cómo la Doctrina Primakov determina lo que hablan los líderes mundiales
Trump, Xi y Putin: cómo la Doctrina Primakov determina lo que hablan los líderes mundiales
Sputnik Mundo
El encuentro entre Trump y Xi dejó más mensajes implícitos que acuerdos visibles. En cambio, el diálogo con Putin, anunciado justo luego de la partida de... 20.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-20T15:00+0000
2026-05-20T15:00+0000
de moscú a la habana
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/14/1173536481_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_75db9c765e75af26834318d7ffb1da31.jpg
Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Noticias
es_ES
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Trump, Xi y Putin: cómo la Doctrina Primakov determina lo que hablan los líderes mundiales
Sputnik Mundo
Trump, Xi y Putin: cómo la Doctrina Primakov determina lo que hablan los líderes mundiales
2026-05-20T15:00+0000
true
PT34M47S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.noticiaslatam.lat/img/07ea/05/14/1173536481_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_f58a4f87855a382f47bf555065d699bd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Mundo
contacto@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
видео
видео

Trump, Xi y Putin: cómo la Doctrina Primakov determina lo que hablan los líderes mundiales

15:00 GMT 20.05.2026
© Sputnik
Síguenos en
El encuentro entre Trump y Xi dejó más mensajes implícitos que acuerdos visibles. En cambio, el diálogo con Putin, anunciado justo luego de la partida de Trump, fue directo y revelador. Detrás de estos matices se esconde la Doctrina Primakov, la visión geopolítica que anticipó estas diferencias, el auge de los BRICS y el mundo multipolar actual.
Estos temas centran el análisis de Randy Alonso y Oleg Leónov en este episodio de De Moscú a La Habana, una coproducción de Cubadebate y Sputnik:
00:00 Avances e introducción del programa
02:41 Qué se puede leer entre líneas sobre el encuentro entre Trump y Xi
10:04 Por qué EEUU fracasa en su intento de fragmentar a China, Rusia e Irán
18:14 Por qué Rusia abandona la política neoliberal adoptada tras la caída de la URSS
24:57 La Doctrina Primakov como primicia de la política exterior rusa de Putin
33:00 Despedida
América Latina
Internacional
Economía
Defensa
Multimedia
Radio
  • Quiénes somos
  • Condiciones de Uso
  • Productos y servicios
  • Política de Privacidad
  • Politica de Cookies
  • RSS
Android APK
© 2026 Sputnik Todos los derechos reservados. 18+
Lo último
0
Para participar en la conversación,
inicie sesión o regístrese.
loader
Chats
Заголовок открываемого материала