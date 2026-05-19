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El rublo encabeza la lista de las mejores divisas del mundo, afirman medios
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El rublo ruso se fortaleció hasta convertirse en la moneda con mejor desempeño frente al dólar este trimestre, informa la agencia 'Bloomberg'. Este crecimiento... 19.05.2026, Sputnik Mundo
2026-05-19T18:01+0000
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El rublo ganó un 12% en valor desde principios de abril y se situó en los 72,6 por dólar, su nivel más elevado desde febrero de 2023. Según la agencia, la política monetaria restrictiva, así como las sanciones que han generado desequilibrios en el mercado financiero, son las causas de la fortaleza de la moneda rusa.De acuerdo con datos del Banco de Rusia, que cita el medio estadounidense, las ventas netas en divisas de los principales exportadores rusos se incrementaron por tres en abril, llegando a 7.300 millones de dólares. Esto ocurrió tras el aumento del precio medio del petróleo Urals a 77 dólares por barril en marzo, desde los 44,6 dólares que costaba el mes previo. En abril, el precio medio del crudo Urals fue de 94,9 dólares por barril, lo que ayudó a obtener ingresos extra en divisas durante este mes.En mayo, Rusia volvió a adquirir divisas y oro para el fondo, después de haberlo hecho por última vez en junio del año pasado. La suma fue de 110.000 millones de rublos (1.500 millones de dólares), informa Bloomberg.
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El rublo encabeza la lista de las mejores divisas del mundo, afirman medios
El rublo ruso se fortaleció hasta convertirse en la moneda con mejor desempeño frente al dólar este trimestre, informa la agencia 'Bloomberg'. Este crecimiento se debió al aumento de los ingresos en divisas procedentes de la venta de petróleo tras el inicio de la escalada en Oriente Medio.
El rublo ganó un 12% en valor desde principios de abril y se situó en los 72,6 por dólar, su nivel más elevado desde febrero de 2023. Según la agencia, la política monetaria restrictiva, así como las sanciones que han generado desequilibrios en el mercado financiero, son las causas de la fortaleza de la moneda rusa.
De acuerdo con datos del Banco de Rusia, que cita el medio estadounidense, las ventas netas en divisas de los principales exportadores rusos se incrementaron por tres en abril, llegando a 7.300 millones de dólares. Esto ocurrió tras el aumento del precio medio del petróleo Urals a 77 dólares por barril en marzo, desde los 44,6 dólares que costaba el mes previo. En abril, el precio medio del crudo Urals fue de 94,9 dólares por barril, lo que ayudó a obtener ingresos extra en divisas durante este mes.
En mayo, Rusia volvió a adquirir divisas y oro para el fondo, después de haberlo hecho por última vez en junio del año pasado. La suma fue de 110.000 millones de rublos (1.500 millones de dólares), informa Bloomberg.