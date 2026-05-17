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¿Fenómenos anómalos? Qué reveló el Pentágono en los documentos sobre ovnis

¿Fenómenos anómalos? Qué reveló el Pentágono en los documentos sobre ovnis

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El Pentágono acaba de liberar archivos ultrasecretos sobre ovnis y las teorías ya están explotando en internet. Hay videos, reportes militares y casos que... 17.05.2026, Sputnik Mundo

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